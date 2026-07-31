Рыбакина возглавила сборную Казахстана на финал Кубка Билли Джин Кинг
По сведениям пресс-службы ФТК, с 22 по 27 сентября на арене Shenzhen Bay Sports Centеr Arena в китайском Шенчжене казахстанские теннисистки сразятся за титул чемпионок мира.
В Китае честь нашей страны будут представлять две теннисистки из топ-10 мирового рейтинга, а также еще три спортсменки:
- Елена Рыбакина (№2 WTA).
- Анна Данилина (№6 в парном разряде).
- Юлия Путинцева (№81 WTA).
- Жибек Куламбаева (№115 WTA в парном разряде).
- Соня Жиенбаева (№735WTA).
Капитан – Юрий Щукин.
Сборная Казахстана (№7 рейтинга BJKC) стартует на предстоящем турнире матчем против команды Испании (№4 BJKC). Данный четвертьфинальный матч пройдет 23 сентября в 14:00 по казахстанскому времени.
Каждое противостояние состоит из трех матчей: двух одиночных встреч и одной парной игры.
Полное расписание других матчей Кубка Билли Джин Кинг-2026 выглядит следующим образом:
22 сентября:
- Чехия – Великобритания (четвертьфинал №1).
23 сентября:
- Казахстан – Испания (четвертьфинал №2).
24 сентября:
- Украина – Бельгия (четвертьфинал №3).
- Китай – Италия (четвертьфинал №4).
25 сентября:
- Полуфинал №1: победитель четвертьфинала №1 – победитель четвертьфинала №2.
26 сентября:
- Полуфинал №2: победитель четвертьфинала №3 – победитель четвертьфинала №4.
27 сентября:
- Финал.
Женская сборная Казахстана пробилась в финальную часть турнира благодаря домашней победе над командой Канады в апреле этого года (3:1).
А действующим обладателем трофея является дружина из Италии.