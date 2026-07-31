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Спорт

Рыбакина возглавила сборную Казахстана на финал Кубка Билли Джин Кинг

Теннис Список Рыбакина, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 15:31 Фото: ktf.kz
Федерация тенниса Казахстана официально представила состав женской сборной страны на предстоящие матчи финального раунда командного чемпионата мира Billie Jean King Cup-2026, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы ФТК, с 22 по 27 сентября на арене Shenzhen Bay Sports Centеr Arena в китайском Шенчжене казахстанские теннисистки сразятся за титул чемпионок мира.

В Китае честь нашей страны будут представлять две теннисистки из топ-10 мирового рейтинга, а также еще три спортсменки:

  • Елена Рыбакина (№2 WTA).
  • Анна Данилина (№6 в парном разряде).
  • Юлия Путинцева (№81 WTA).
  • Жибек Куламбаева (№115 WTA в парном разряде).
  • Соня Жиенбаева (№735WTA).

Капитан – Юрий Щукин.

Футбол Состав Сборной РК, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 15:31

Фото: Instagram/ktf.kz

Сборная Казахстана (№7 рейтинга BJKC) стартует на предстоящем турнире матчем против команды Испании (№4 BJKC). Данный четвертьфинальный матч пройдет 23 сентября в 14:00 по казахстанскому времени.

Каждое противостояние состоит из трех матчей: двух одиночных встреч и одной парной игры.

Полное расписание других матчей Кубка Билли Джин Кинг-2026 выглядит следующим образом:

22 сентября:

  • Чехия – Великобритания (четвертьфинал №1).

23 сентября:

  • Казахстан – Испания (четвертьфинал №2).

24 сентября:

  • Украина – Бельгия (четвертьфинал №3).
  • Китай – Италия (четвертьфинал №4).

25 сентября:

  • Полуфинал №1: победитель четвертьфинала №1 – победитель четвертьфинала №2.

26 сентября:

  • Полуфинал №2: победитель четвертьфинала №3 – победитель четвертьфинала №4.

27 сентября:

  • Финал.

Женская сборная Казахстана пробилась в финальную часть турнира благодаря домашней победе над командой Канады в апреле этого года (3:1).

А действующим обладателем трофея является дружина из Италии.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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