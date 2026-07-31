Рыбакина возглавила сборную Казахстана на финал Кубка Билли Джин Кинг

Федерация тенниса Казахстана официально представила состав женской сборной страны на предстоящие матчи финального раунда командного чемпионата мира Billie Jean King Cup-2026, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы ФТК, с 22 по 27 сентября на арене Shenzhen Bay Sports Centеr Arena в китайском Шенчжене казахстанские теннисистки сразятся за титул чемпионок мира.

В Китае честь нашей страны будут представлять две теннисистки из топ-10 мирового рейтинга, а также еще три спортсменки:

Елена Рыбакина (№2 WTA).

Анна Данилина (№6 в парном разряде).

Юлия Путинцева (№81 WTA).

Жибек Куламбаева (№115 WTA в парном разряде).

Соня Жиенбаева (№735WTA).

Капитан – Юрий Щукин.

Сборная Казахстана (№7 рейтинга BJKC) стартует на предстоящем турнире матчем против команды Испании (№4 BJKC). Данный четвертьфинальный матч пройдет 23 сентября в 14:00 по казахстанскому времени.

Каждое противостояние состоит из трех матчей: двух одиночных встреч и одной парной игры.

Полное расписание других матчей Кубка Билли Джин Кинг-2026 выглядит следующим образом:

22 сентября:

Чехия – Великобритания (четвертьфинал №1).

23 сентября:

Казахстан – Испания (четвертьфинал №2).

24 сентября:

Украина – Бельгия (четвертьфинал №3).

Китай – Италия (четвертьфинал №4).

25 сентября:

Полуфинал №1: победитель четвертьфинала №1 – победитель четвертьфинала №2.

26 сентября:

Полуфинал №2: победитель четвертьфинала №3 – победитель четвертьфинала №4.

27 сентября:

Финал.

Женская сборная Казахстана пробилась в финальную часть турнира благодаря домашней победе над командой Канады в апреле этого года (3:1).

А действующим обладателем трофея является дружина из Италии.