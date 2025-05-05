#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
516.16
584.86
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
516.16
584.86
6.25
Спорт

Каспер Рууд впервые в карьере стал чемпионом "Мастерса"

Теннис Титул Мадрида, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 09:42 Фото: Instagram/atptour
Лучший теннисист Норвегии Каспер Рууд с третьей попытки все-таки выиграл "Мастерс". Ему не было равных в Мадриде, где он обыграл на своем пути трех игроков из топ-10, сообщает Zakon.kz.

В финале Mutua Madrid Open-2025 Каспер Рууд переиграл шестую ракетку мира британца Джека Дрэйпера – 7:5, 3:6, 6:4.

Тем самым норвежец выиграл свой 13-й титул в карьере. А "тысячник" Мадрида стал первым в его богатой копилке.

"Потрясающе, долго к этому шел, мечтал об этом с детства. Достичь цели очень приятно. Провел отличный матч, Джек фантастически играет весь год, особенно на этом турнире. Если бы я не показал свой максимум, он бы меня просто вынес. К счастью, я сыграл здорово. Джек – потрясающий игрок на любом покрытии. Он побеждал везде, кроме грунта, но теперь добрался до финала в Мадриде. Он проводит впечатляющий сезон. Эта победа – мощный заряд, надеюсь, что смогу продолжать в том же духе".Каспер Рууд

Ранее Рууд дважды добирался до решающих матчей "Мастерсов", но оба раза его ждала неудача. Три года назад Каспер проиграл Карлосу Алькарасу за титул "Мастерса" в Майами, а в 2024 году не смог переиграть Стефаноса Циципаса в решающей битве на кортах Монте-Карло. 

За счет успеха на кортах Мадрида 5 мая Каспер Рууд поднялся с 15-й строчки на седьмую мирового рейтинга ATP.

4 мая порадовала казахстанских болельщиков тенниса Жибек Куламбаева, которая стала чемпионкой турнира ITF W100 в Германии. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Дэвид Бекхэм показал фото с празднования своего юбилея
Спорт
06:40, Сегодня
Дэвид Бекхэм показал фото с празднования своего юбилея
До 100 тысяч долларов получили Назым Кызайбай и другие казахстанские боксерши
Спорт
02:55, 05 мая 2025
До 100 тысяч долларов получили Назым Кызайбай и другие казахстанские боксерши
"Кайрат" проиграл испанской "Картахене" в финале футзальной Лиги чемпионов
Спорт
00:59, 05 мая 2025
"Кайрат" проиграл испанской "Картахене" в финале футзальной Лиги чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: