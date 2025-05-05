Каспер Рууд впервые в карьере стал чемпионом "Мастерса"

Лучший теннисист Норвегии Каспер Рууд с третьей попытки все-таки выиграл "Мастерс". Ему не было равных в Мадриде, где он обыграл на своем пути трех игроков из топ-10, сообщает Zakon.kz.

В финале Mutua Madrid Open-2025 Каспер Рууд переиграл шестую ракетку мира британца Джека Дрэйпера – 7:5, 3:6, 6:4.

Тем самым норвежец выиграл свой 13-й титул в карьере. А "тысячник" Мадрида стал первым в его богатой копилке.

"Потрясающе, долго к этому шел, мечтал об этом с детства. Достичь цели очень приятно. Провел отличный матч, Джек фантастически играет весь год, особенно на этом турнире. Если бы я не показал свой максимум, он бы меня просто вынес. К счастью, я сыграл здорово. Джек – потрясающий игрок на любом покрытии. Он побеждал везде, кроме грунта, но теперь добрался до финала в Мадриде. Он проводит впечатляющий сезон. Эта победа – мощный заряд, надеюсь, что смогу продолжать в том же духе". Каспер Рууд

Ранее Рууд дважды добирался до решающих матчей "Мастерсов", но оба раза его ждала неудача. Три года назад Каспер проиграл Карлосу Алькарасу за титул "Мастерса" в Майами, а в 2024 году не смог переиграть Стефаноса Циципаса в решающей битве на кортах Монте-Карло.

За счет успеха на кортах Мадрида 5 мая Каспер Рууд поднялся с 15-й строчки на седьмую мирового рейтинга ATP.

4 мая порадовала казахстанских болельщиков тенниса Жибек Куламбаева, которая стала чемпионкой турнира ITF W100 в Германии.