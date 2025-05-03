Норвежец Рууд получил третий шанс на дебютный выигрыш "Мастерса"

2 мая лучший норвежский теннисист Каспер Рууд в третий раз в карьере вышел в финал "Мастерса", обыграв на своем пути аргентинца Франсиско Серундоло – 6:4, 7:5, сообщает Zakon.kz.

Третий карьерный финал для Рууда случился на представительном грунтовом "Мастерсе" в столице Испании – Мадриде.

Таким образом, норвежец попытается с третьей попытки наконец взять долгожданный трофей, который ранее ему дважды не покорялся.

Три года назад Каспер проиграл Карлосу Алькарасу за титул "Мастерса" в Майами, а в 2024 году не смог переиграть Стефаноса Циципаса в решающей битве на кортах Монте-Карло.

А помешать Рууду взять мадридский титул может британец Джек Дрэйпер, который в своем полуфинале одолел итальянца Лоренцо Музетти – 6:3, 7:6(4).

Англичанин пробился в финал "Мастерса" второй раз в этом сезоне и в карьере. В марте он стал чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе.

Нельзя не подчеркнуть, что Дрэйпер добрался до финала на трех из шести соревнований, которые сыграл этом сезоне.

Мадридский решающий матч станет для Джека его седьмым финалом в ATP-Туре. Теперь у него есть финалы на всех теннисных покрытиях: хард (5), трава (1) и грунт (1).

"Мы оба с первого удара не сбавляли уровень. Нужно отдать должное Лоренцо, он прекрасно играет на грунте. Я с юниорских времен играл с ним на харде и траве, но его игра на грунте – это другая история. Победа над ним на этом корте, да еще и в полуфинале, очень много для меня значит. У нас была настоящая битва, с нашего прошлого матча мы оба выросли и как теннисисты, и как личности. Мне кажется, это было заметно на корте, и я этим горжусь. Теперь Каспер, он очень опытный соперник, дважды игравший в финале "Ролан Гаррос", настоящий профессионал, который всегда выкладывается на все сто и которого очень трудно победить. Он в финале не просто так, прекрасно играет, и для победы мне придется показать максимум". Джек Дрэйпер

Каспер Рууд и Джек Дрэйпер сразятся за титул мадридского "Мастерса" 4 мая. Это будет их первая личная встреча.

Но перед этим болельщиков тенниса ждет женский финал данных состязаний. 3 мая титул Mutua Madrid Open-2025 разыграют Арина Соболенко и Кори Гауфф, начало – в 21:30 по казахстанскому времени.