"Звездопад" на Мастерсе в Шанхае: Каспер Рууд покидает турнир

В Шанхае (Китай) проходит турнир серии АТР-1000 (Мастерс). В матче четвертого круга девятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд проиграл представителю Венгрии Фабиану Марожану (91-й в рейтинге ATP), сообщает Zakon.kz.

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Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 3:6, 6:4 в пользу венгерского спортсмена. Игра продлилась 2 часа 40 минут. Марожан в этом матче шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Рууда 14 эйсов, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.





В четвертьфинале соревнований в Шанхае Фабиан Марожан сыграет с победителем противостояния Хуберт Хуркач (Польша) – Чжан Чжичжэнь (Китай).

Также на "Мастерсе" в Шанхае поражение потерпел шестой номер мирового рейтинга Стефанос Циципас. Спортсмен из Греции уступил 34-й ракетке мира, французу Уго Умберу со счетом 4:6, 6:3, 5:7.

Ранее неожиданное поражение в третьем круге потерпел восьмой номер мирового рейтинга американец Тейлор Фритц. Он проиграл аргентинцу Диего Шварцману (Q, 126 АТР) со счетом 4:6, 6:3, 6:7.