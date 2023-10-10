Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

"Звездопад" на Мастерсе в Шанхае: Каспер Рууд покидает турнир

Каспер Рууд проиграл представителю Венгрии Фабиану Марожану Фото: atptour
В Шанхае (Китай) проходит турнир серии АТР-1000 (Мастерс). В матче четвертого круга девятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд проиграл представителю Венгрии Фабиану Марожану (91-й в рейтинге ATP), сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 3:6, 6:4 в пользу венгерского спортсмена. Игра продлилась 2 часа 40 минут. Марожан в этом матче шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Рууда 14 эйсов, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.


В четвертьфинале соревнований в Шанхае Фабиан Марожан сыграет с победителем противостояния Хуберт Хуркач (Польша) – Чжан Чжичжэнь (Китай).

Также на "Мастерсе" в Шанхае поражение потерпел шестой номер мирового рейтинга Стефанос Циципас. Спортсмен из Греции уступил 34-й ракетке мира, французу Уго Умберу со счетом 4:6, 6:3, 5:7.

Ранее неожиданное поражение в третьем круге потерпел восьмой номер мирового рейтинга американец Тейлор Фритц. Он проиграл аргентинцу Диего Шварцману (Q, 126 АТР) со счетом 4:6, 6:3, 6:7.

Читайте также

Жибек Куламбаева проиграла в стартовом матче турнира в Сеуле. Сенсационное поражение потерпела Елена Остапенко

Казахстанские теннисисты ворвались в ТОП-100 мирового юниорского рейтинга

Анна Данилина пробилась в основную сетку турнира в Гонконге

Пахита Амири
Китай Норвегия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Барыс" одержал первую победу после пяти поражений в КХЛ
"Барыс" одержал первую победу после пяти поражений в КХЛ
Месси может арендовать клуб из Саудовской Аравии
Месси может арендовать клуб из Саудовской Аравии
Роналду рассказал, когда хочет уйти из футбола
Роналду рассказал, когда хочет уйти из футбола
Хоккей Скандал Финляндия
Финский хоккейный судья выгнал всех болельщиков во время матча
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления