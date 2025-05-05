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Спорт

Сборная Казахстана по футболу планирует товарищеский матч с командой Индонезии

Матч, футбол, спортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 03:55 Фото: Instagram/kff_team
Сборная Индонезии отменила матч с Малайзией и нацелилась на спарринги с Казахстаном, Россией и Узбекистаном, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, причиной отмены стало отсутствие ответа со стороны Малайзии на предложение провести матч.

В связи с этим Футбольная ассоциация Индонезии (PSSI) оперативно начала поиск более амбициозных и полезных для развития команды соперников.

Сейчас футбольная федерация Индонезии ведет активные переговоры с федерациями России, Казахстана и Узбекистана.

Эти товарищеские встречи планируют провести в рамках международного окна ФИФА в сентябре 2025 года.

Ранее мы писали, что гол Самородова спас "Ахмат" от поражения в матче с ЦСКА.

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Аксинья Титова
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