Сборная Казахстана по футболу планирует товарищеский матч с командой Индонезии
Фото: Instagram/kff_team
Сборная Индонезии отменила матч с Малайзией и нацелилась на спарринги с Казахстаном, Россией и Узбекистаном, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, причиной отмены стало отсутствие ответа со стороны Малайзии на предложение провести матч.
В связи с этим Футбольная ассоциация Индонезии (PSSI) оперативно начала поиск более амбициозных и полезных для развития команды соперников.
Сейчас футбольная федерация Индонезии ведет активные переговоры с федерациями России, Казахстана и Узбекистана.
Эти товарищеские встречи планируют провести в рамках международного окна ФИФА в сентябре 2025 года.
Ранее мы писали, что гол Самородова спас "Ахмат" от поражения в матче с ЦСКА.
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