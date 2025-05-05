Сборная Казахстана по футболу планирует товарищеский матч с командой Индонезии

Сборная Индонезии отменила матч с Малайзией и нацелилась на спарринги с Казахстаном, Россией и Узбекистаном, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, причиной отмены стало отсутствие ответа со стороны Малайзии на предложение провести матч.

В связи с этим Футбольная ассоциация Индонезии (PSSI) оперативно начала поиск более амбициозных и полезных для развития команды соперников.

Сейчас футбольная федерация Индонезии ведет активные переговоры с федерациями России, Казахстана и Узбекистана.

Эти товарищеские встречи планируют провести в рамках международного окна ФИФА в сентябре 2025 года.

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