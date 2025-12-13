#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
522.38
612.6
6.54
Спорт

Этнический казах "уничтожил" непобежденного боксера в Дубае

Боксер, Мадияр Сайдрахимов , фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 06:40 Фото: Instagram/saydrakhimov_madiyar
Этнический казах Мадияр Сайдрахимов (3-0, 1 КО), представляющий Узбекистан, провел поединок против непобежденного российского боксера Давида Дзукаева (11-0, 7 КО) на турнире "IBA.PRO 13" в Дубае (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, восьмираундовый бой в первом тяжелом весе прошел в высоком темпе и Сайдрахимов уверенно контролировал ход встречи.

Узбекистанец выглядел сильнее как физически, так и тактически: он действовал точнее, опережал соперника в обменах ударами и навязывал свой темп.

По итогам всех раундов судьи отдали ему победу, прервав беспроигрышную серию россиянина.

Этот турнир стал частью "Фестиваля бокса" в Дубае, в рамках которого проходит мужской чемпионат мира с призовым фондом 8,32 млн долларов.

Ранее стало известно, что Казахстан остался без медали чемпионата мира по боксу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Казахстанского непобежденного боксера не пускают в США
13:15, 06 мая 2025
Казахстанского непобежденного боксера не пускают в США
Непобежденный казахстанский боксер отправил американского спортсмена в нокаут
08:20, 15 декабря 2024
Непобежденный казахстанский боксер отправил американского спортсмена в нокаут
Еще один казахстанский боксер уверенно стартовал на чемпионате мира в Дубае
23:12, 06 декабря 2025
Еще один казахстанский боксер уверенно стартовал на чемпионате мира в Дубае
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: