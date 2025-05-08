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Спорт

Лидеры сборной Казахстана по теннису огорчили на старте "Мастерса" в Италии

Теннис Поражение Рим, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 16:51 Фото: kff.kz
8 мая на грунтовые корты Рима вышли вторые номера мужской и женской сборной Казахстана – Александр Шевченко и Юлия Путинцев, для проведения своих стартовых поединков в основной сетке итальянского "Мастерса", сообщает Zakon.kz.

К сожалению, наши теннисисты вынуждены огорчить отечественных фанатов своим выступлением. Александр Шевченко не смог преодолеть барьер первого круга римских состязаний в лице 24-летнего голландца Йеспера де Йонга, проиграв ему 2:6, 4:6.

Фото: ktf.kz

Если поражение Шевченко можно было еще спрогнозировать, то вот неудачу Юлии Путинцевой, 29-ой ракетки мира, можно назвать сюрпризом.

Казахстанка не смогла сломить сопротивление 74-го номера WTA-Тура, румынки Жаклин Кристиан – 6:7 (2:7), 5:7.

В вечерней программе этих соревнований на корт выйдет лучший теннисист нашей страны Александр Бублик, которому будет оппонировать россиянин Роман Сафиуллин.

Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина в Риме сразится с 63-ой ракеткой мира из Германии – Евой Лис, игра запланировано на 9 мая.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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