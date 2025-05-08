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Спорт

Бразильская олимпийская чемпионка по дзюдо попробовала сыграть на домбре

Рафаэла Сильва сыграла на домбре, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 18:23 Фото: скриншот видео
Олимпийская чемпионка из Бразилии Рафаэла Сильва попробовала сыграть на домбре, сообщает Zakon.kz.

Также она попробовала повторить несколько слов на казахском. Ролик опубликовала пресс-служба НОК РК.

Спортсменка приехала на международный турнир Grand Slam по дзюдо, который стартует 9 мая в Астане.

Мероприятие состоится во дворцк единоборств Жаксылыка Ушкемпирова. Вход для зрителей свободный.

Ранее сообщалось, что Астана примет мировой турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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