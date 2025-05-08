Бразильская олимпийская чемпионка по дзюдо попробовала сыграть на домбре
Фото: скриншот видео
Олимпийская чемпионка из Бразилии Рафаэла Сильва попробовала сыграть на домбре, сообщает Zakon.kz.
Также она попробовала повторить несколько слов на казахском. Ролик опубликовала пресс-служба НОК РК.
Спортсменка приехала на международный турнир Grand Slam по дзюдо, который стартует 9 мая в Астане.
Мероприятие состоится во дворцк единоборств Жаксылыка Ушкемпирова. Вход для зрителей свободный.
Ранее сообщалось, что Астана примет мировой турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam.
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