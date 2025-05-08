Бразильская олимпийская чемпионка по дзюдо попробовала сыграть на домбре

Олимпийская чемпионка из Бразилии Рафаэла Сильва попробовала сыграть на домбре, сообщает Zakon.kz.

Также она попробовала повторить несколько слов на казахском. Ролик опубликовала пресс-служба НОК РК.

Спортсменка приехала на международный турнир Grand Slam по дзюдо, который стартует 9 мая в Астане.

Мероприятие состоится во дворцк единоборств Жаксылыка Ушкемпирова. Вход для зрителей свободный.

Ранее сообщалось, что Астана примет мировой турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam.