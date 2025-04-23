Олимпийская чемпионка покинула тренерский штаб сборной России
Фото: Instagram/evgeniyakanaeva
Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева ушла из тренерского штаба сборной России по художественной гимнастике, сообщает Zakon.kz.
Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"2015-2025. Я хочу выразить благодарность каждому человеку, с кем мне посчастливилось работать в сборной. Ваши усилия и поддержка сделали этот опыт незабываемым", – написала Канаева.
35-летняя Канаева входила в тренерский штаб сборной России с 2015 года. В 2008 году гимнастка завоевала золото Олимпиады в Пекине и в 2012 году в многоборье в Лондоне. В 2008 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России. Помимо этого она 17 раз становилась чемпионкой мира.
Тем временем 59-я ракетка мира в парном разряде Яна Сизикова объявила о помолвке с российским баскетболистом Михаилом Кулагиным.
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