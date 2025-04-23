Олимпийская чемпионка покинула тренерский штаб сборной России

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева ушла из тренерского штаба сборной России по художественной гимнастике, сообщает Zakon.kz.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"2015-2025. Я хочу выразить благодарность каждому человеку, с кем мне посчастливилось работать в сборной. Ваши усилия и поддержка сделали этот опыт незабываемым", – написала Канаева.

35-летняя Канаева входила в тренерский штаб сборной России с 2015 года. В 2008 году гимнастка завоевала золото Олимпиады в Пекине и в 2012 году в многоборье в Лондоне. В 2008 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России. Помимо этого она 17 раз становилась чемпионкой мира.

Тем временем 59-я ракетка мира в парном разряде Яна Сизикова объявила о помолвке с российским баскетболистом Михаилом Кулагиным.