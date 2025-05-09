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Спорт

Прикованная к инвалидному креслу казахстанка стала чемпионкой по паралимпийской выездке

Елена Шишаева - чемпионка Казахстана по паралимпийской выездке, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 07:50 Фото: pixabay
Прикованная к инвалидному креслу жительница Усть-Каменогорска Елена Шишаева стала многократной чемпионкой Казахстана по паралимпийской выездке, сообщает Zakon.kz.

После серьезной автокатастрофы Елена Шишаева оказалась прикованной к инвалидному креслу. Перелом позвоночника и повреждения спинного мозга казались приговором. Врачи не оставляли надежды, но именно животные помогли не только вернуться к жизни, но и стать многократной чемпионкой Казахстана по паралимпийской выездке, передает "Первый канал "Евразия".

Елена Шишаева – мастер спорта, многократная чемпионка страны, победительница международных соревнований, входит в паралимпийскую сборную Казахстана, всадник второго уровня. До аварии женщина занималась волейболом, работала реабилитологом.

"Я поняла, что самое главное – действовать. Не бояться, не плакать, не жалеть себя, а искать возможности, которые тебе предоставляет жизнь", – поделилась оптимизмом Елена.

На днях бразильская олимпийская чемпионка по дзюдо попробовала сыграть на домбре.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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