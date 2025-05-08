Сборная Казахстана завоевала три золотые медали на турнире по плаванию в Греции

Национальная сборная команда Казахстана по плаванию успешно завершила участие в международном турнире Acropolis Swim Open 2025 в Афинах.

В общей сложности команда завоевала 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали, что заметно превосходит результаты по сравнению с такими же соревнованиями 2023 года – тогда было три "серебра" и две "бронзы".

Золотые награды в копилку команды принесли Адильбек Мусин, победивший на дистанции 100 метров баттерфляем, и Ксения Игнатова, ставшая первой сразу в двух дисциплинах – на 100 и 200 метрах на спине.

Фото: Федерация водных видов спорта Республики Казахстан

Мусин также завоевал серебро на 50-метровке баттерфляем. Вторые места заняли Айбат Мырзамуратов (100 метров брассом) и Аделаида Пчелинцева (50 метров брассом). Бронзовые медали достались Максиму Сказобцову на дистанции 100 метров баттерфляем и Айбату Мырзамуратову на 50-метровке брассом.

Фото: Федерация водных видов спорта Республики Казахстан

Особого внимания заслуживает достижение Айбата Мырзамуратова, который выполнил норматив Мастера спорта международного класса Республики Казахстан и обеспечил себе участие в Чемпионате мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре.

Фото: Федерация водных видов спорта Республики Казахстан

Главной целью было не только открыть соревновательный сезон, но и проверить уровень подготовки спортсменов перед ключевыми стартами. Результаты командных выступлений превзошли ожидания, а достижения отдельных пловцов установили важные ориентиры для дальнейших соревнований, отметил главный тренер сборной Илья Гусаков.

"Мы видим прогресс, но также понимаем, что впереди много работы для выхода на более высокий уровень. Благодарю всех тренеров и спортсменов за самоотдачу, командный дух и стремление к победе", – отметил Гусаков.

Пловец Адильбек Мусин назвал итоги этого чемпионата хорошим началом для соревнований по "длинной" воде.

"Юные товарищи нашей сборной показывают сильный характер на международной арене, преодолевая страх и внутреннее волнение. Буквально через несколько дней начнется чемпионат Республики Казахстан, где спортсмены будут представлять свои регионы. Хочется пожелать всем нам удачи, лёгкой воды и быстрых секунд", – отметил обладатель золотой медали.