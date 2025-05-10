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Спорт

Стартовал 88-й чемпионат мира по хоккею с участием сборной Казахстана

Хоккей Старт ЧМ-2025, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 10:13 Фото: Instagram/iihfhockey
9 мая на ледовых площадках Швеции и Дании прошли первые матчи мирового первенства по хоккею 2025 года. В первый игровой день соревнований состоялись четыре поединка, сообщает Zakon.kz.

По традиции на этот турнир в этом году прибыли 16 сборных, в числе которых значится и казахстанская хоккейная дружина.

ЧМ-2025 открыли двумя встречами, где были зафиксированы следующие результаты: Австрия – Финляндия – 1:2, Швейцария – Чехия – 4:5.

Затем в вечерней программе Дания была разгромлена командой США со счетом 5:0. С таким же результатом хозяева турнира, шведская дружина, переиграли Словакию.

10 мая в бой на мировом первенстве вступает команда Казахстана, где в первом матче она встречается с хоккеистами Норвегии.

Противостояние с соперником начнется в 15:20 по времени Астаны. Наши болельщики смогут посмотреть стартовую игру своих любимцев на телеканале Qazsport.

Далее подопечных Олега Болякина на групповой стадии ждут матчи против Чехии, Швейцарии, США, Германии, Дании и Венгрии. 

9 мая поступила информация, что шесть клубов представят Англию в следующем сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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