Спорт

Казахстанки вырвали победу у Южной Кореи на чемпионате мира по хоккею

Казахстанки одержали вторую победу подряд на ЧМ по хоккею, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 23:44 Фото: Instagram/kazakhstanhockey
Женская сборная Казахстана по хоккею одержала волевую победу над командой Южной Кореи в четвертом матче чемпионата мира в группе "B", сообщает Zakon.kz.

Казахстанки открыли счет уже на первой минуте – отличилась София Муравьева. Соперницы ответили в начале второго периода, однако затем Александра Шегай оформила дубль в течение десяти минут и вернула инициативу своей команде.

В третьем периоде сборная Южной Кореи сначала сократила отставание, а затем на 54-й минуте сравняла счет. Тем не менее в концовке матча Казахстан сумел вырвать победу – 4:3.

Таким образом, сборная Казахстана одержала вторую подряд победу на турнире. Ранее команда обыграла Испанию, после двух стартовых поражений. С семью очками Казахстан занимает третье место в турнирной таблице.

В заключительном туре казахстанки сыграют против сборной Великобритании 18 апреля в 19:30 по времени Астаны.

Ранее сообщалось, что главный тренер назначен в сборную Казахстана по хоккею.

Елена Беляева
