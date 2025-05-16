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Спорт

Финский хоккеист Толванен оформил первый покер на ЧМ-2025

Хоккей Покер ЧМ-2025, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 12:40 Фото: Instagram/iihfhockey
15 мая на мировом первенстве по хоккею завершились встречи первой игровой недели. В одном из этих матчей сборная Финляндии разгромила Словению – 9:1 – и четыре шайбы на свой счет здесь записал форвард Эели Толванен, сообщает Zakon.kz.

Покер финского нападающего, который также защищает честь клуба НХЛ – "Сиэтл", стал первым на текущем мировом первенстве. 

Помимо достижения Толванена, большой вклад в победу финской дружины сделал еще один представитель североамериканской лиги Теуво Терявяйнен.

Форвард "Чикаго" сделал шесть результативных передач. В итоге разгром словенской сборной – 9:1.

После этого успеха Финляндия набрала 8 очков и располагается на третьей строчке подгруппы А. В остальных матчах игрового дня Швейцария победила Германию – 5:1, Канада с таким счетом обыграла Австрию, а Чехия переиграла Венгрию – 6:1.

17 мая на лед датского Хернинга выйдет сборная Казахстана, чтобы сыграть свой пятый поединок на ЧМ-2025, соперником станет Чехия.

Команда Олега Болякина сейчас идет на серии из трех поражений подряд на этом турнире. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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