Соболенко сенсационно вылетела с турнира в Риме, где играет Рыбакина

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (1-е место в рейтинге WTA) неожиданно проиграла на турнире в Риме (Италия), сообщает Zakon.kz.

На стадии 1/16 финала Соболенко встретилась с румынкой Сораной Кырстей (27-е место) и сенсационно уступила ей в трех сетах – 6:2, 3:6, 5:7. Матч продолжался 2 часа и 14 минут.

Таким образом, Арина Соболенко, которая считалась главным фаворитом турнира, вылетела еще в третьем круге, а Сорана Кырстя в 1/8 финала сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой (13-е место).

Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно провела первый матч на турнире серии WTA 1000 в Риме.