#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
461.26
542.58
6.18
Спорт

Соболенко сенсационно вылетела с турнира в Риме, где играет Рыбакина

теннис, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 23:44 Фото: Instagram/arynasabalenka
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (1-е место в рейтинге WTA) неожиданно проиграла на турнире в Риме (Италия), сообщает Zakon.kz.

На стадии 1/16 финала Соболенко встретилась с румынкой Сораной Кырстей (27-е место) и сенсационно уступила ей в трех сетах – 6:2, 3:6, 5:7. Матч продолжался 2 часа и 14 минут.

Таким образом, Арина Соболенко, которая считалась главным фаворитом турнира, вылетела еще в третьем круге, а Сорана Кырстя в 1/8 финала сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой (13-е место).

Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно провела первый матч на турнире серии WTA 1000 в Риме.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Арина Соболенко проиграла Чжэн Циньвэнь
04:55, 15 мая 2025
Соболенко не прошла в полуфинал в Риме
Теннис, спортсменка, ракетка
02:20, 12 мая 2025
Выяснилось, сколько заработала Рыбакина на турнире в Риме
Рыбакина скоро встретится на корте со своей давней соперницей Соболенко
07:27, 07 января 2024
Рыбакина скоро встретится на корте со своей давней соперницей Соболенко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Янник Синнер вышел в третий круг &quot;Мастерса&quot; в Риме
00:55, 10 мая 2026
Янник Синнер вышел в третий круг "Мастерса" в Риме
&quot;Меня это не пугает&quot;: глава UFC отреагировал на &quot;войну&quot; Чимаева и Стрикленда
00:16, 10 мая 2026
"Меня это не пугает": глава UFC отреагировал на "войну" Чимаева и Стрикленда
Появилось видео сенсационного поражения Соболенко в Риме
23:46, 09 мая 2026
Появилось видео сенсационного поражения Соболенко в Риме
&quot;Тренчин&quot; с Адырбековым в составе потерпел поражение в матче чемпионата Словакии
23:19, 09 мая 2026
"Тренчин" с Адырбековым в составе потерпел поражение в матче чемпионата Словакии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: