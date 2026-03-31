Карло Анчелотти: Как сборной Бразилии стать шестикратным чемпионом мира

Утром 1 апреля пятикратный чемпион мира по футболу Бразилия сыграет товарищеский матч против Хорватии – бронзовых призеров ЧМ-2022. Накануне наставник южноамериканцев Карло Анчелотти пригласил на свою тренировку двух легенд "селесао" – Роналдо и Ривалду, сообщает Zakon.kz.

Чемпионы мира 2002 года Роналдо и Ривалду пришли поддержать своих соотечественников и пожелать им удачи не только во встрече с Хорватией, но и на грядущем мировом первенстве.

Этот поединок в преддверии ЧМ-2026 пройдет на территории США, где уже нынешним летом состоится всемирный футбольный форум.

Обе сборные поедут на финальный турнир в ранге основных фаворитов, но, по мнению некоторых экспертов, у "пентакампионов" шансы немного повыше.

На самом деле у бразильцев неплохие перспективы на будущих соревнованиях, тем более их возглавляет один из титулованных наставников планеты – Карло Анчелотти.

"Чтобы выиграть финал, Бразилии нужны талант и сильная оборона, другого способа нет. У нас есть Винисиус и Рафинья, лучшие в мире на данный час. Верю в них, что они покажут лучшую игру летом, у них сильный характер и индивидуальность. Два последних мундиаля, где Бразилия стала лучшей, были выиграны благодаря фантастическому сочетанию таланта и сильной игры в обороне. История говорит сама за себя, недостаточно играть только в нападении". Карло Анчелотти

27 марта бразильцы уже провели первую контрольную встречу в американском турне с командой Франции.

ЧМ-2026 пройдет на территории трех государств: США, Канады и Мексики в период с 11 июня по 19 июля.