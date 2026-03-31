#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
481.54
553.24
5.93
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Спорт

Карло Анчелотти: Как сборной Бразилии стать шестикратным чемпионом мира

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 10:01 Фото: Instagram/brasil
Утром 1 апреля пятикратный чемпион мира по футболу Бразилия сыграет товарищеский матч против Хорватии – бронзовых призеров ЧМ-2022. Накануне наставник южноамериканцев Карло Анчелотти пригласил на свою тренировку двух легенд "селесао" – Роналдо и Ривалду, сообщает Zakon.kz.

Чемпионы мира 2002 года Роналдо и Ривалду пришли поддержать своих соотечественников и пожелать им удачи не только во встрече с Хорватией, но и на грядущем мировом первенстве.

Этот поединок в преддверии ЧМ-2026 пройдет на территории США, где уже нынешним летом состоится всемирный футбольный форум.

Обе сборные поедут на финальный турнир в ранге основных фаворитов, но, по мнению некоторых экспертов, у "пентакампионов" шансы немного повыше.

На самом деле у бразильцев неплохие перспективы на будущих соревнованиях, тем более их возглавляет один из титулованных наставников планеты – Карло Анчелотти.

"Чтобы выиграть финал, Бразилии нужны талант и сильная оборона, другого способа нет. У нас есть Винисиус и Рафинья, лучшие в мире на данный час. Верю в них, что они покажут лучшую игру летом, у них сильный характер и индивидуальность. Два последних мундиаля, где Бразилия стала лучшей, были выиграны благодаря фантастическому сочетанию таланта и сильной игры в обороне. История говорит сама за себя, недостаточно играть только в нападении".Карло Анчелотти

27 марта бразильцы уже провели первую контрольную встречу в американском турне с командой Франции.

ЧМ-2026 пройдет на территории трех государств: США, Канады и Мексики в период с 11 июня по 19 июля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: