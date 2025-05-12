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Спорт

Горный козел атаковал одного из гонщиков на Джиро-д’Италия-2025

Велоспорт Атака Козла , фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 17:06 Фото: Instagram/giroditalia
11 мая во время прохождения третьего этапа супервеломногодневки "Джиро-д’Италия" произошел курьезный случай. Горный козел выбежал на трассу и попытался боднуть в прыжке одного из участников гонки, сообщает Zakon.kz.

В этом году три стартовых этапа итальянского Гранд-Тура проходили по дорогам Албании. Третий заключительный этап получил маршрут на территории горного курорта Влёра.

За 120 км до финиша на трассу выбежал козел, который направился в сторону пелотона и в прыжке попытался атаковать новозеландца Диона Смита из бельгийской команды Intermarche-Wanty.

32-летний велогонщик вынужден был съехать на обочину, чтобы избежать контакта с животным, которое затем убежало в сторону скал.

"Я скорее ждал, что это будет дикая собака, но полагаю, здесь гораздо больше коз. Албания великолепна, на юге очень красиво. Организаторы хорошо справились с гонкой, мне понравилось. Это новый опыт, надо лишь следить за козами". велогонщик Дион Смит

После этого случая Смит закончил гонку на 124-м месте, проиграв победителю третьего этапа, датчанину Мадсу Педерсену более 15 минут.

Скандинавский спринтер сейчас возглавляет генеральную классификацию "Джиро-2025", за ним идет Примож Роглич (Словения) и Матиас Вачек (Чехия).

Лучшими из представителей "Астаны" здесь являются итальянцы Диего Улисси и Николо Кончи, располагающиеся на 29-ой и 30-ой позиции, соответственно.

Четвертый этап "Джиро" уже пройдет на территории Италии 13 мая. Знаменитая веломногодневка завершится 1 июня в Риме.

За три недели гонщики преодолеют расстояние в 3443 км. Действующим победителем этих соревнований является словенский спортсмен Тадей Погачар.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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