Горный козел атаковал одного из гонщиков на Джиро-д’Италия-2025

11 мая во время прохождения третьего этапа супервеломногодневки "Джиро-д’Италия" произошел курьезный случай. Горный козел выбежал на трассу и попытался боднуть в прыжке одного из участников гонки, сообщает Zakon.kz.

В этом году три стартовых этапа итальянского Гранд-Тура проходили по дорогам Албании. Третий заключительный этап получил маршрут на территории горного курорта Влёра.

За 120 км до финиша на трассу выбежал козел, который направился в сторону пелотона и в прыжке попытался атаковать новозеландца Диона Смита из бельгийской команды Intermarche-Wanty.

32-летний велогонщик вынужден был съехать на обочину, чтобы избежать контакта с животным, которое затем убежало в сторону скал.

Goat recognizes the GOAT 🐐



Dion Smith is the chosen man for this Giro d’Italia 🩷 pic.twitter.com/sd3FrIiTUm — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) May 11, 2025

"Я скорее ждал, что это будет дикая собака, но полагаю, здесь гораздо больше коз. Албания великолепна, на юге очень красиво. Организаторы хорошо справились с гонкой, мне понравилось. Это новый опыт, надо лишь следить за козами". велогонщик Дион Смит

После этого случая Смит закончил гонку на 124-м месте, проиграв победителю третьего этапа, датчанину Мадсу Педерсену более 15 минут.

Скандинавский спринтер сейчас возглавляет генеральную классификацию "Джиро-2025", за ним идет Примож Роглич (Словения) и Матиас Вачек (Чехия).

Лучшими из представителей "Астаны" здесь являются итальянцы Диего Улисси и Николо Кончи, располагающиеся на 29-ой и 30-ой позиции, соответственно.

Четвертый этап "Джиро" уже пройдет на территории Италии 13 мая. Знаменитая веломногодневка завершится 1 июня в Риме.

За три недели гонщики преодолеют расстояние в 3443 км. Действующим победителем этих соревнований является словенский спортсмен Тадей Погачар.