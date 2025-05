Горный козел атаковал одного из гонщиков на Джиро-д’Италия-2025

В этом году три стартовых этапа итальянского Гранд-Тура проходили по дорогам Албании. Третий заключительный этап получил маршрут на территории горного курорта Влёра.

За 120 км до финиша на трассу выбежал козел, который направился в сторону пелотона и в прыжке попытался атаковать новозеландца Диона Смита из бельгийской команды Intermarche-Wanty.

32-летний велогонщик вынужден был съехать на обочину, чтобы избежать контакта с животным, которое затем убежало в сторону скал.

Goat recognizes the GOAT 🐐



Dion Smith is the chosen man for this Giro d’Italia 🩷 pic.twitter.com/sd3FrIiTUm