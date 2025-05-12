Горный козел атаковал одного из гонщиков на Джиро-д’Италия-2025
В этом году три стартовых этапа итальянского Гранд-Тура проходили по дорогам Албании. Третий заключительный этап получил маршрут на территории горного курорта Влёра.
За 120 км до финиша на трассу выбежал козел, который направился в сторону пелотона и в прыжке попытался атаковать новозеландца Диона Смита из бельгийской команды Intermarche-Wanty.
32-летний велогонщик вынужден был съехать на обочину, чтобы избежать контакта с животным, которое затем убежало в сторону скал.
Goat recognizes the GOAT 🐐— Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) May 11, 2025
Dion Smith is the chosen man for this Giro d’Italia pic.twitter.com/sd3FrIiTUm
"Я скорее ждал, что это будет дикая собака, но полагаю, здесь гораздо больше коз. Албания великолепна, на юге очень красиво. Организаторы хорошо справились с гонкой, мне понравилось. Это новый опыт, надо лишь следить за козами". велогонщик Дион Смит
После этого случая Смит закончил гонку на 124-м месте, проиграв победителю третьего этапа, датчанину Мадсу Педерсену более 15 минут.
Скандинавский спринтер сейчас возглавляет генеральную классификацию "Джиро-2025", за ним идет Примож Роглич (Словения) и Матиас Вачек (Чехия).
Лучшими из представителей "Астаны" здесь являются итальянцы Диего Улисси и Николо Кончи, располагающиеся на 29-ой и 30-ой позиции, соответственно.
Четвертый этап "Джиро" уже пройдет на территории Италии 13 мая. Знаменитая веломногодневка завершится 1 июня в Риме.
За три недели гонщики преодолеют расстояние в 3443 км. Действующим победителем этих соревнований является словенский спортсмен Тадей Погачар.