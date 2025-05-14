"Арсенал" хочет купить лучшего снайпера 2024 года

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" является главным претендентом на покупку шведского бомбардира португальского "Спортинга" Виктора Дьокереша. "Канониры" предлагают форварду зарплату в размере семи миллионов фунтов за сезон, сообщает Zakon.kz.

По информации A Bola, шведского снайпера хотят приобрести и другие европейские клубы, но "пушкари" сейчас предлагают самые лучшие условия по зарплате.

В Лондоне футболист сборной Швеции сможет получать примерно 8,3 млн евро с контрактом не меньше четырех лет.

Фото: Instagram/Alex_Isak

Другим кандидатом на переход в "Арсенал" стоит еще один уроженец Швеции – Александер Исак ("Ньюкасл").

Однако наставник лондонской дружины Микель Артета хочет видеть в своем составе Дьокереша.

Стоимость Виктора на трансферном рынке сейчас составляет 75 млн евро.

Форвард "Спортинга" был признан лучшим снайпером 2024 года с активом в 62 гола.