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Спорт

"Арсенал" хочет купить лучшего снайпера 2024 года

Футбол Переход Арсенал, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 11:56 Фото: Instagram/SportingCP
Лондонский футбольный клуб "Арсенал" является главным претендентом на покупку шведского бомбардира португальского "Спортинга" Виктора Дьокереша. "Канониры" предлагают форварду зарплату в размере семи миллионов фунтов за сезон, сообщает Zakon.kz.

По информации A Bola, шведского снайпера хотят приобрести и другие европейские клубы, но "пушкари" сейчас предлагают самые лучшие условия по зарплате.

В Лондоне футболист сборной Швеции сможет получать примерно 8,3 млн евро с контрактом не меньше четырех лет.

Футбол Переход Арсенал, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 11:56

Фото: Instagram/Alex_Isak

Другим кандидатом на переход в "Арсенал" стоит еще один уроженец Швеции – Александер Исак ("Ньюкасл").

Однако наставник лондонской дружины Микель Артета хочет видеть в своем составе Дьокереша.

Стоимость Виктора на трансферном рынке сейчас составляет 75 млн евро. 

Форвард "Спортинга" был признан лучшим снайпером 2024 года с активом в 62 гола.  

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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