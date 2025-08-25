Лучший снайпер 2024 года вывел "Арсенал" на первое место в АПЛ

Звездный новичок лондонского футбольного клуба "Арсенал" шведский форвард Виктор Дьокереш начал забивать свои первые голы в составе "канониров", сообщает Zakon.kz.

Экс-нападающий португальского "Спортинга" в эти выходные впервые забил за "пушкарей" во втором матче за новый клуб.

Лучший снайпер 2024 года отметился дублем в ворота "Лидса", а его дружина разгромила соперника со счетом 5:0 в рамках второго тура английского чемпионата.

Таким образом, команда Микеля Артеты начала новый сезон АПЛ с двух побед и при этом не пропустила в свои ворота ни одного мяча. К этому часу "канониры" стоят во главе турнирной таблицы, набрав шесть очков.

17 августа "Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" (1:0) в стартовом туре английского первенства.

В третьем туре Премьер-лиги 31 августа "пушкари" поедут в гости к "Ливерпулю".