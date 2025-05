Именем Энди Маррея назовут один из кортов "Уимблдона"

Арена имени Энди Маррея будет официально открыта 9 июня с участием 37-летнего прославленного теннисиста.

А уже 30 июня данная травяная площадка примет игры Открытого чемпионата Великобритании-2025 по теннису.

🏟️✨@andy_murray is heading to the HSBC Championships!



Andy will be at The Queen's Club on 9 June as we officially unveil the Andy Murray Arena pic.twitter.com/7xrPfxbmfD