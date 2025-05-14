Именем Энди Маррея назовут один из кортов "Уимблдона"
Фото: Instagram/AndyMurray
В честь знаменитого британского теннисиста и экс-первой ракетки мира Энди Маррея будет назван корт в Queen’s Club, одном из старейших теннисных клубов планеты, где ежегодно проводится популярный травяной Гранд-слэм, сообщает Zakon.kz.
Арена имени Энди Маррея будет официально открыта 9 июня с участием 37-летнего прославленного теннисиста.
А уже 30 июня данная травяная площадка примет игры Открытого чемпионата Великобритании-2025 по теннису.
🏟️✨@andy_murray is heading to the HSBC Championships!— HSBC Championships (@QueensTennis) May 13, 2025
Andy will be at The Queen's Club on 9 June as we officially unveil the Andy Murray Arena pic.twitter.com/7xrPfxbmfD
Энди Маррей является пятикратным чемпионом турнира в Queen’s Club в одиночном разряде. Плюс, он побеждал здесь один раз в парных играх в тандеме с испанцем Фелисиано Лопесом.
Британец накануне объявил о завершении сотрудничества с Новаком Джоковичем после шести месяцев работы.
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