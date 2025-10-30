"Могу быть веселой": Елена Рыбакина описала себя вне корта

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина описала себя вне теннисного корта, сообщает Zakon.kz.

На прошлой неделе Рыбакина обеспечила себе квалификацию на Итоговый чемпионат после выхода в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония). Она заняла последнее, восьмое место, обойдя в борьбе за отбор на финальный турнир года 18-летнюю россиянку Мирру Андрееву.

Недавно она высказалась о своих личных качествах.

"Возможно, как человек довольно замкнутый – могу быть веселой, чуткой и просто собой", – сказала Рыбакина в ролике на YouTube-канале WTA. В текущем сезоне Рыбакина выиграла два титула на турнирах в категории WTA-500 – в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай).

