Казахстан разгромно проиграл Дании на чемпионате мира по хоккею

В ночь на 15 мая сборная Казахстана уступила Дании на чемпионате мира по хоккею в элитном дивизионе, сообщает Zakon.kz.

Автором единственной шайбы для сборной Казахстана стал Никита Михайлис. Это третий гол казахстанского нападающего на турнире.

Встреча четвертого тура завершилась со счетом – 1:5. Лучшим игроком матча признан Валерий Орехов.

"Полный провал! Большинство – ноль, тактики вообще нет. Михайлис со Старченко что-то пытаются придумать и все на этом. Вратаря почему-то не меняют четыре матча подряд", – недоумевают фанаты в комментариях на странице федерации в Instagram.

После четырех туров у сборной Казахстана три очка и предпоследнее седьмое место в таблице группы "В". В плей-офф выходят четыре лучших сборных, худшая – вылетает в первый дивизион.

Впереди у сборной Казахстана два дня отдыха. Ближайший матч команда сыграет 17 мая с лидером группы – сборной Чехии.

Ранее на этом же чемпионате сборная Казахстана потерпела второе поражение в группе, уступив команде Венгрии.