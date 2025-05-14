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Спорт

Соболенко не прошла в полуфинал в Риме

Арина Соболенко проиграла Чжэн Циньвэнь, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 04:55 Фото: j48tennis
Лидер мирового рейтинга Ариной Соболенко из Беларуси проиграла в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Риме, сообщает Zakon.kz.

Арина впервые проиграла китайской чемпионке Олимпийских игр в Париже Чжэн Циньвэнь. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3.

"Теперь точно вся Италия за нее", – восторженно комментируют фанаты тенниса.

В полуфинале турнира Циньвэнь сразится с американкой Кори Гауфф. Призовой фонд женских соревнований в Риме составил 6 009 593 евро.

Действующей чемпионкой соревнований является представительница Польши Ига Швёнтек.

В этот же день россиянка Мирра Андреева в четвертый раз проиграла Кори Гауфф.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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