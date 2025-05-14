Соболенко не прошла в полуфинал в Риме

Лидер мирового рейтинга Ариной Соболенко из Беларуси проиграла в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Риме, сообщает Zakon.kz.

Арина впервые проиграла китайской чемпионке Олимпийских игр в Париже Чжэн Циньвэнь. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3.

She's certified gold 😉



Zheng Qinwen never let up, delivering a masterclass performance as she powered past Sabalenka 6-4, 6-3!#IBI25 pic.twitter.com/EgCcY6mHV0 — wta (@WTA) May 14, 2025

"Теперь точно вся Италия за нее", – восторженно комментируют фанаты тенниса.

В полуфинале турнира Циньвэнь сразится с американкой Кори Гауфф. Призовой фонд женских соревнований в Риме составил 6 009 593 евро.

Действующей чемпионкой соревнований является представительница Польши Ига Швёнтек.

В этот же день россиянка Мирра Андреева в четвертый раз проиграла Кори Гауфф.