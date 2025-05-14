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Спорт

Мирра Андреева хочет сняться в клипе Тейлор Свифт

Мирра Андреева проиграла Кори Гауфф, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 02:22 Фото: Instagram/_mirraandreeva_
Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева хочет сняться в клипе известной американской поп-певицы, одной из самых успешных исполнительниц современности Тейлор Свифт, сообщает Zakon.kz.

Об этом 14 мая теннисистка рассказала в интервью TennisUpToDate. При этом Андреева усомнилась в своих танцевальных способностях.

"Мне нравится музыка Тейлор Свифт. Думаю, что она довольно энергичная, так что я бы просто веселилась на заднем плане. Я люблю танцевать, но у меня это плохо получается… Не знаю, испорчу ли я весь клип", – поделилась Андреева.

В этот же день Андреева в четвертый раз проиграла чемпионке US Open-2023, третьему номеру рейтинга американке Кори Гауфф. 18-летняя россиянка никогда не побеждала Гауфф. За всю историю противостояния спортсменок Андреева выиграла лишь один сет – в первом очном матче на "Ролан Гаррос" в 2023 году.

В live-версии рейтинга WTA Андреева поднялась на шестое место, Гауфф – на второе.

Днями ранее бразильская конфедерация футбола объявила о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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