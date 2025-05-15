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Спорт

Кубок РК-2025: первое поражение "Кайрата" и еще две сенсации от фаворитов

Футбол Три Сенсации, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 10:35 Фото: Instagram/fc__ordabasy
14 мая состоялись матчи стадии четвертьфинала Кубка Казахстана 2025 года по футболу, где был зафиксирован ряд интересных и сенсационных результатов, сообщает Zakon.kz.

Самый интересный поединок 1/4 финала Кубка страны прошел в Шымкенте, где местный "Ордабасы" нанес первое поражение в сезоне чемпиону КПЛ-2024 алматинскому "Кайрату" – 1:0. 

Обыграв лидера нынешнего сезона, южноказахстанский коллектив пробился в полуфинал турнира.

  

Другой сюрприз за выход в 1/2 финала Кубка республики произошел в столичном дерби, где "Женис" в серии послематчевых пенальти одолел "Астану" – (1:1, 4:3).

Порадовал своих фанатов в Петропавловске "Кызылжар", который сумел обыграть одного из претендентов на медали КПЛ-2025 – "Елимай" из Семея (0:0, пенальти 3:1).

Только в одном кубковом поединке обошлось без сенсации, где "Туран" из Туркестана дома не смог переиграть костанайский "Тобол" – 0:2.

В итоге чемпион и вице-чемпион КПЛ-2024 остались за бортом нынешних кубковых баталий. Между тем сборная Казахстана по хоккею проиграла третий матч подряд на ЧМ-2025 в датском Хернинге.

Неудача против Дании грозит вылетом команде Олега Болякина из элитного дивизиона.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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