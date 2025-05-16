Баскетболисту из США грозит смертная казнь в Индонезии

Американскому баскетболисту Джареду Шоу могут вынести смертный приговор в Индонезии за контрабанду марихуаны из Таиланда, сообщает Zakon.kz.

По информации Merdeka, спортсмен, представляющий клуб "Тангеранг Хоукс", был взят под арест в Индонезии за попытку контрабанды конфет с марихуаной из Таиланда.

В международном аэропорту Сукарно-Хатта (Индонезия) полицией были найдены 20 посылок, которые содержали почти 870 граммов конфет с марихуаной. А сам баскетболист был позже задержан в своей квартире.

Фото: Instagram/slimnojim16_

По заявлению местных правоохранителей, Шоу планировал распространить наркотики среди своих коллег-спортсменов.

Сам де Джаред признался, что употребляет эти запрещенные конфеты только для личного расслабления, особенно после тренировок. Эти наркотики он купил через знакомого в Таиланде.

Сейчас в отношении американца предъявлены обвинения, связанные с импортом, хранением и распространением наркотиков. По законам Индонезии, если докажут его вину, то ему может грозить смертная казнь, либо пожизненное заключение или тюремный срок до 20 лет.

Три года назад в аналогичной ситуации оказалась знаменитая американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которая успела отсидеть в российской тюрьме определенный срок, затем ее обменяли на Виктора Бута.