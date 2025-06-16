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Спорт

"Астана" воспользовалась осечкой конкурентов и вырвалась на вершину КПЛ-2025

Футбол Лидер Астана, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 10:58 Фото: Instagram/fca.astana
В прошедшие выходные прошли матчи 12-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу. По итогам этих игр единоличным лидером турнирной таблицы текущего сезона стала столичная "Астана", сообщает Zakon.kz.

Подопечные Григория Бабаяна немного оторвались от ближайших преследователей в чемпионской гонке казахстанского чемпионата.

Но, с другой стороны, сами конкуренты не смогли набрать необходимые очки в погоне за "Астаной". Прошедший тур можно назвать туром упорных противостояний, большинство встреч закончилось ничейным исходом и в особенности с участием лидеров сезона.

Чемпион страны "Кайрат" ушел от поражения на выезде от "Жетысу" из Талдыкоргана – 2:2.

"Актобе" в гостях не смог переиграть петропавловский "Кызылжар" – 1:1. 

"Кайсар" из Кызылорды дома не дал обыграть себя костанайскому "Тоболу" – 1:1. "Ордабасы" в Шымкенте разошелся миром с "Елимаем" (Семей) – 1:1.

Возвращаясь к игре "Астаны", столичный коллектив в 12-м туре одержал волевую победу над "Окжетпесом" из Кокшетау.

Проигрывая 0:2, хозяева поля забили подряд пять мячей, поставив итоговую точку – 5:2. Еще в двух матчах уик-энда зафиксированы следующие результаты: "Туран" – "Женис" 0:2, "Атырау" – "Улытау" 0:1.

В следующем туре КПЛ-2025 центральный поединок запланирован в Актобе, где местный клуб 22 июня примет "Астану".  

Параллельно с играми казахстанского футбольного чемпионата на кортах Лондона выступила Анна Данилина, которая проиграла второй финал подряд на крупных турнирах. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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