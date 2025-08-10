"Кристал Пэлас" сенсационно обыграл "Ливерпуль" и завоевал Суперкубок Англии
Основное время финального поединка завершилось ничейным исходом – 2:2. Счет на 4-й минуте открыл новичок "Ливерпуля" Юго Экитике.
Спустя немного времени лондонский коллектив отыгрался, когда отличился Жан-Филипп Матета. До перерыва "мерсисайдцы" снова вырвались вперед, за дело взялся другой новобранец "красных" – Джереми Фримпонг.
И все же команда Арне Слота не сумела удержать победу в основное время. За 13 минут до финального свистка Исмаила Сарр восстановил равновесие и дал шанс "Кристалл Пэлас" на пенальти.
В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались "Орлы" – 3:2.
Лондонский клуб впервые в своей истории стал обладателем Суперкубка Англии.
Между тем через пять дней стартует чемпионат АПЛ, где в матче-открытия встречаются "Ливерпуль" и "Борнмут".