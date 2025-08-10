"Кристал Пэлас" сенсационно обыграл "Ливерпуль" и завоевал Суперкубок Англии

10 августа в английском футболе был разыгран первый трофей нового сезона. В решающем матче Суперкубка страны "Кристал Пэлас" переиграл "Ливерпуль" в серии пенальти и впервые в своей истории стал обладателем титула, сообщает Zakon.kz.

Основное время финального поединка завершилось ничейным исходом – 2:2. Счет на 4-й минуте открыл новичок "Ливерпуля" Юго Экитике.

Спустя немного времени лондонский коллектив отыгрался, когда отличился Жан-Филипп Матета. До перерыва "мерсисайдцы" снова вырвались вперед, за дело взялся другой новобранец "красных" – Джереми Фримпонг.

И все же команда Арне Слота не сумела удержать победу в основное время. За 13 минут до финального свистка Исмаила Сарр восстановил равновесие и дал шанс "Кристалл Пэлас" на пенальти.

В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались "Орлы" – 3:2.

Лондонский клуб впервые в своей истории стал обладателем Суперкубка Англии.

Между тем через пять дней стартует чемпионат АПЛ, где в матче-открытия встречаются "Ливерпуль" и "Борнмут".

