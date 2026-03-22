Спорт

Триумф в Афинах: казахстанская гимнастка принесла Казахстану "золото"

Акмарал Ерекешева завоевала золотую медаль, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2026 18:34 Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по художественной гимнастике Акмарал Ерекешева стала победительницей турнира Aphrodite Cup в Афинах (Греция), сообщает Zakon.kz.

Казахстанка завоевала золотую медаль в многоборье. В сумме Ерекешева набрала 109.700 балла.

Второе место заняла Андреа Вердес (Румыния) – 104.250. Замкнула тройку лучших Дара Стоянова (Болгария) – 103.450.

Ранее Ерекешева стала победительницей международного турнира Alem Cup в Астане.

Елена Беляева
Елена Беляева
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
