Триумф в Афинах: казахстанская гимнастка принесла Казахстану "золото"
Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по художественной гимнастике Акмарал Ерекешева стала победительницей турнира Aphrodite Cup в Афинах (Греция), сообщает Zakon.kz.
Казахстанка завоевала золотую медаль в многоборье. В сумме Ерекешева набрала 109.700 балла.
Второе место заняла Андреа Вердес (Румыния) – 104.250. Замкнула тройку лучших Дара Стоянова (Болгария) – 103.450.
Ранее Ерекешева стала победительницей международного турнира Alem Cup в Астане.
