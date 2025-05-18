Публика Турина аплодирует дебютному титулу Бублика на грунтовом покрытии

18 мая в итальянском Турине завершился турнир серии ATP Challenger 175, где триумфатором стал казахстанец – 76-я ракетка мира Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.

В финале итальянских состязаний казахстанский теннисист обыграл китайца Бу Юньчаокэтэ (№73 АТР) в двух партиях – 6:3, 6:3.





Для нашего спортсмена это седьмой титул на турнирах категории ATP Challenger в одиночном разряде и первый на грунтовом покрытии. Помимо это, Бублик три раза брал трофеи на соревнованиях серии АТР 250, плюс один титул на уровне АТР 500.





После этого успеха лучший теннисист Казахстана 19 мая должен вплотную приблизиться к топ-50 мирового рейтинга. Сейчас он там занимает 76-ю позицию.







