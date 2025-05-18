#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
509.51
570.6
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
509.51
570.6
6.3
Спорт

Публика Турина аплодирует дебютному титулу Бублика на грунтовом покрытии

Теннис Победа Турин, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 17:54 Фото: ktf.kz
18 мая в итальянском Турине завершился турнир серии ATP Challenger 175, где триумфатором стал казахстанец – 76-я ракетка мира Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.
В финале итальянских состязаний казахстанский теннисист обыграл китайца Бу Юньчаокэтэ (№73 АТР) в двух партиях – 6:3, 6:3.

Для нашего спортсмена это седьмой титул на турнирах категории ATP Challenger в одиночном разряде и первый на грунтовом покрытии. Помимо это, Бублик три раза брал трофеи на соревнованиях серии АТР 250, плюс один титул на уровне АТР 500.

После этого успеха лучший теннисист Казахстана 19 мая должен вплотную приблизиться к топ-50 мирового рейтинга. Сейчас он там занимает 76-ю позицию.


Также надо отметить, что 18 мая 2025 года копилку отечественного тенниса также пополнила член нашей женской сборной – Зарина Дияс. Алматинка первенствовала на турнире в Японии.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
IFFHS признала Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола
Спорт
15:39, Сегодня
IFFHS признала Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола
"Даллас" переиграл "Виннипег" и стал третьим полуфиналистом Кубка Стэнли
Спорт
12:32, Сегодня
"Даллас" переиграл "Виннипег" и стал третьим полуфиналистом Кубка Стэнли
Гимнастка Айбота Ертайкызы завоевала золотую медаль чемпионата Азии
Спорт
11:52, Сегодня
Гимнастка Айбота Ертайкызы завоевала золотую медаль чемпионата Азии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: