"Скоро расскажу больше": Эмин Агаларов заинтриговал поклонников

Соответствующая публикация появилась в Instagram народного артиста Азербайджана накануне, 9 ноября 2026 года.

"13 ноября выходит моя новая песня "Я за небо"... Но это еще не все музыкальные новости. В конце месяца представлю новый русскоязычный альбом "Что если останусь". В нем собрал разные по настроению, но связанные одной идеей песни: о жизни, нашем отношении к ней, чувствах и выборе, который мы каждый день делаем. Будут новые сольные треки, дуэты с большими артистами и уже знакомые вам песни, которые часто звучали в этом году. Например, "Жизнь игра", без нее точно не обойдется. Скоро расскажу больше, а пока сохраняйте "Я за небо" и ждем 13 ноября!" – написал Эмин Агаларов.