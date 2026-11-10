"Скоро расскажу больше": Эмин Агаларов заинтриговал поклонников
Соответствующая публикация появилась в Instagram народного артиста Азербайджана накануне, 9 ноября 2026 года.
"13 ноября выходит моя новая песня "Я за небо"... Но это еще не все музыкальные новости. В конце месяца представлю новый русскоязычный альбом "Что если останусь". В нем собрал разные по настроению, но связанные одной идеей песни: о жизни, нашем отношении к ней, чувствах и выборе, который мы каждый день делаем. Будут новые сольные треки, дуэты с большими артистами и уже знакомые вам песни, которые часто звучали в этом году. Например, "Жизнь игра", без нее точно не обойдется. Скоро расскажу больше, а пока сохраняйте "Я за небо" и ждем 13 ноября!" – написал Эмин Агаларов.
Пост взбудоражил подписчиков 46-летнего певца. Они подчеркнули, что ждут с нетерпением выхода новой песни и альбома:
- "Какая песня..."
- "Как красиво и печально".
- "Хотелось бы услышать ее на концертах".
- "Ох… Саксофон, моя любовь. Какая красота..."
- "Красивое название и мелодичная песня. Ждем!"
- "Спасибо за ваше прекрасное романтическое творчество".
- "Эмин, очень жду твою большую премьеру, новый альбом".
- "Вау! Спасибо за сюрприз! Обожаю сюрпризы! Удачи, Эмин!"
- "Супер, уже нравится! Как всегда, заинтриговали! Очень ждем!"
- "Это будет 100% хит! Это уже понятно по первым словам и мелодии!"
- "Отличная новость! Очень красивая песня, с нетерпением жду альбом".
- "Как хорошо, чудесно! Жду очень-очень! Успехов вам в дальнейшем творчестве, Эмин!"
- "Как же трогательно обнимает микрофон. Этот финальный момент так красиво пойман".
- "Очень хочу услышать новую песню! Быстрей бы 13.11. И конечно, жду с нетерпением выход альбома".
- "Вот это очень красиво! Сегодня исполняется 13 лет, как я вас впервые увидела и услышала. Поздравляю!"
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