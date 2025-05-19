Умер российский хоккеист клуба "Бейбарыс" Олег Гофман

18 мая 2025 года на 24-м году жизни в результате несчастного случая скончался Олег Гофман – талантливый защитник, воспитанник московского "Динамо" и обладатель Кубка Харламова, сообщает Zakon.kz.

Информацию распространила пресс-служба ХК "Бейбарыс" (Атырау), честь которого в последнее время защищал игрок.

"С глубокой скорбью сообщаем эту новость. Олег Гофман защищал цвета нашей команды на протяжении последних двух сезонов. Он навсегда останется в нашей памяти как надежный защитник и достойный человек. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память". Заявление ХК "Бейбарыс"

В 2021 году Гофман стал обладателем Кубка Харламова – престижной награды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

В Казахстане он также выступал за карагандинскую "Сарыарку".

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