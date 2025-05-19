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Спорт

Умер российский хоккеист клуба "Бейбарыс" Олег Гофман

Хоккей Умер Игрок, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 17:22 Фото: Instagram/hcbeibarysatyrau_official
18 мая 2025 года на 24-м году жизни в результате несчастного случая скончался Олег Гофман – талантливый защитник, воспитанник московского "Динамо" и обладатель Кубка Харламова, сообщает Zakon.kz.

Информацию распространила пресс-служба ХК "Бейбарыс" (Атырау), честь которого в последнее время защищал игрок.  

"С глубокой скорбью сообщаем эту новость. Олег Гофман защищал цвета нашей команды на протяжении последних двух сезонов. Он навсегда останется в нашей памяти как надежный защитник и достойный человек. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память".Заявление ХК "Бейбарыс"

В 2021 году Гофман стал обладателем Кубка Харламова – престижной награды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

В Казахстане он также выступал за карагандинскую "Сарыарку".

Два года назад при загадочных обстоятельствах погиб 21-летний хоккеист Георгий Савин, который выпал из окна многоэтажки в российском городе Рязани. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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