Неожиданным финалом завершился матч казахстанки на топовом турнире в Марокко

Казахстанская теннисистка Анна Данилина не смогла выйти в четвертьфинал парного турнира категории WTA 250 в Рабате (Марокко), сообщает Zakon.kz.

В первом круге турнира пара Анна Данилина/Ирина Хромачёва (Россия) уступила дуэту Николь Фосса-Уэрго (Италия)/Алёна Большова (Испания) – 4:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 25 минут.

Прежде спортсменки между собой не встречались.

Ранее сообщалось, что сразу две казахстанские теннисистки стали соперницами в четвертьфинале турнира в Италии.