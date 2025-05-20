#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
510.78
576.06
6.35
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
510.78
576.06
6.35
Спорт

Неожиданным финалом завершился матч казахстанки на топовом турнире в Марокко

Теннис, спортсменка, ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 08:30 Фото: пресс-служба НОК РК
Казахстанская теннисистка Анна Данилина не смогла выйти в четвертьфинал парного турнира категории WTA 250 в Рабате (Марокко), сообщает Zakon.kz.

В первом круге турнира пара Анна Данилина/Ирина Хромачёва (Россия) уступила дуэту Николь Фосса-Уэрго (Италия)/Алёна Большова (Испания) – 4:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 25 минут.

Прежде спортсменки между собой не встречались.

Ранее сообщалось, что сразу две казахстанские теннисистки стали соперницами в четвертьфинале турнира в Италии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Казахстанец яростно сразился за победу в матче на "Ролан Гаррос"
Спорт
02:59, 20 мая 2025
Казахстанец яростно сразился за победу в матче на "Ролан Гаррос"
Астанчане завоевали 11 медалей на чемпионате Азии по художественной гимнастике
Спорт
20:05, 19 мая 2025
Астанчане завоевали 11 медалей на чемпионате Азии по художественной гимнастике
Умер российский хоккеист клуба "Бейбарыс" Олег Гофман
Спорт
17:22, 19 мая 2025
Умер российский хоккеист клуба "Бейбарыс" Олег Гофман
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: