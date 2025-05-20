Неожиданным финалом завершился матч казахстанки на топовом турнире в Марокко
Фото: пресс-служба НОК РК
Казахстанская теннисистка Анна Данилина не смогла выйти в четвертьфинал парного турнира категории WTA 250 в Рабате (Марокко), сообщает Zakon.kz.
В первом круге турнира пара Анна Данилина/Ирина Хромачёва (Россия) уступила дуэту Николь Фосса-Уэрго (Италия)/Алёна Большова (Испания) – 4:6, 4:6.
Матч продолжался 1 час 25 минут.
Прежде спортсменки между собой не встречались.
Ранее сообщалось, что сразу две казахстанские теннисистки стали соперницами в четвертьфинале турнира в Италии.
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