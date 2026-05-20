Казахстанскую теннисистку оставили без четвертьфинала турнира в Марокко

19 мая казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева не прошла в четвертьфинал парного турнира категории WTA 250 в Рабате (Марокко), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в первом круге турнира Жибек Куламбаева (Казахстан) и Николь Фосса Уэрго (Аргентина) проиграли дуэту Вера Звонарёва (Россия)/Алдила Сутджиади (Индонезия) – 1:6, 1:6.

Матч шел 52 минуты. Прежде спортсменки между собой не встречались.

До этого казахстанская теннисистка не смогла пройти в основную сетку турнира в Рабате в одиночном разряде. В первом раунде отборочного этапа Жибек уступила в двух сетах россиянке Анастасии Золотарёвой (230-й в мировом рейтинге) – 5:7, 3:6.

Главные достижения в карьере казахстанки:

победительница 7 турниров серии ITF в одиночном разряде (2019, 2021, 2023, 2024, 2025, 2026);

победительница 38 турниров серии ITF в парном разряде (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026);

победительница турнира серии WTA 125 в парном разряде (2025);

Мастер спорта Республики Казахстан;

Мастер спорта международного класса;

Член национальной сборной;

Участница Азиады (2023).

