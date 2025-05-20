Скатов успешно стартовал в квалификации "Ролан Гаррос-2025"

20 мая на грунтовых покрытиях Парижа начались поединки второго игрового дня в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису. Вторым запуском на корт №2 вышел казахстанец Тимофей Скатов и обыграл россиянина Алибека Качмазова, сообщает Zakon.kz.

Матч выдался очень напряженным для нашего теннисиста, но все же Скатов сумел переиграть своего соперника в двух нелегких партиях – 6:3, 6:4.

Тимофей для победы затратил 1 час и 41 минуту. Теперь в полуфинале отборочных состязаний французского первенства представитель Петропавловска сыграет с победителем французского противостояния, где сыграют Люка ван Аш и Адриан Маннарино.

20 мая болельщики ждут выхода на корт Парижа еще двух членов сборной Казахстана – Михаила Кукушкина и Дмитрия Попко.

Фото: Instagram/shevchenkoo_17

Накануне первый круг отборочного этапа "Ролан Гаррос-2025" с трудом прошел Александр Шевченко. Вторая ракетка Казахстана обыграл японца Шинтаро Мочизуки (№157) со счетом 6:7, 6:2, 6:4.

К сожалению, на старте данных соревнований не повезло Бейбиту Жукаеву, теннисист из Актау уступил американцу Захари Свайда – 5:7, 3:6.