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Спорт

202-я ракетка мира дала бой Рыбакиной на старте "Ролан Гаррос-2025"

Теннис Старт Ролан Гаррос, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 16:09 Фото: ktf.kz
26 мая на грунтовых площадках Парижа стартовали матчи второго игрового дня основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису. Вторым запуском на корт №14 вышла казахстанка Елена Рыбакина, которой оппонировала неизвестная аргентинка Хулия Риера, сообщает Zakon.kz.

Южноамериканка, ныне занимающая 204-ю позицию рейтинга WTA, только в последний момент получила путевку на матчи основного раунда. 22-летняя теннисистка получила "лаки-лузер" и заменила олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич из Швейцарии. 

Явный аутсайдер поединка из Аргентины без особых проблем уступила первый сет – 1:6. Но во второй партии Хулия Риера забыла, что играет против 12-й ракетки планеты и переломила ход встречи.

Грубые ошибки казахстанки плюс настойчивость соперницы сделали свое дело. 6:4 – и победу во втором сете празднует соотечественница Лионеля Месси. 

В третьем решающем отрезке матча фортуна оказалась на стороне лидера женской сборной Казахстана, которая сломила сопротивление оппонентки – 6:4. Упорный поединок за выход во второй круг одиночного разряда продолжался 1 час 45 минут.

Далее Рыбакину ждет 17-летняя американка Ива Йович (№129 WTA). 

Следует напомнить, что первая ракетка Казахстана накануне приехала в Париж из Страсбурга, где она выиграла турнир WTA 500.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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