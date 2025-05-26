202-я ракетка мира дала бой Рыбакиной на старте "Ролан Гаррос-2025"

26 мая на грунтовых площадках Парижа стартовали матчи второго игрового дня основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису. Вторым запуском на корт №14 вышла казахстанка Елена Рыбакина, которой оппонировала неизвестная аргентинка Хулия Риера, сообщает Zakon.kz.

Южноамериканка, ныне занимающая 204-ю позицию рейтинга WTA, только в последний момент получила путевку на матчи основного раунда. 22-летняя теннисистка получила "лаки-лузер" и заменила олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич из Швейцарии.

Явный аутсайдер поединка из Аргентины без особых проблем уступила первый сет – 1:6. Но во второй партии Хулия Риера забыла, что играет против 12-й ракетки планеты и переломила ход встречи.

Грубые ошибки казахстанки плюс настойчивость соперницы сделали свое дело. 6:4 – и победу во втором сете празднует соотечественница Лионеля Месси.

В третьем решающем отрезке матча фортуна оказалась на стороне лидера женской сборной Казахстана, которая сломила сопротивление оппонентки – 6:4. Упорный поединок за выход во второй круг одиночного разряда продолжался 1 час 45 минут.

Далее Рыбакину ждет 17-летняя американка Ива Йович (№129 WTA).

Следует напомнить, что первая ракетка Казахстана накануне приехала в Париж из Страсбурга, где она выиграла турнир WTA 500.