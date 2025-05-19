Казахстанец яростно сразился за победу в матче на "Ролан Гаррос"

Казахстанский теннисист Александр Шевченко успешно стартовал в квалификации "Ролан Гаррос" во Франции, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, Шевченко, занимающий 97-е место в мировой классификации, обыграл японца Шинтаро Мочизуки (№157) со счетом 6:7, 6:2, 6:4.

Матч длился 2 часа 26 минут.

До этого соперники встречались между собой однажды. В прошлом поединке победу также одержал казахстанец. В следующем круге турнира Шевченко сыграет с французом Матисом Эрхардом.

Ранее мы сообщали, что почти весь состав сборной Казахстана сыграет в отборе "Ролан Гаррос-2025".