"Золотой мяч": объявлена дата вручения

Стала известна дата церемонии вручения "Золотого мяча" в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Как информирует оргкомитет награды в своих официальных соцсетях, в 2025 году торжественное мероприятие пройдет в парижском театре Шатле 22 сентября. Это будет 69-я церемония вручения "Золотого мяча".

В прошлом году обладателем престижной награды стал полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

Фото: Instagram/mancity

В этом году фаворитами на получение награды считаются:

Усман Дембеле ("ПСЖ", Франция);

Ламин Ямаль ("Барселона", Испания);

Рафинья ("Барселона", Бразилия).

На днях легендарный футболист, а ныне владелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм подарил российскому нападающему "Вашингтона" Александру Овечкину свои футбольные бутсы.