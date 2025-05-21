"Золотой мяч": объявлена дата вручения
Фото: Instagram/ballondorofficial
Стала известна дата церемонии вручения "Золотого мяча" в 2025 году, сообщает Zakon.kz.
Как информирует оргкомитет награды в своих официальных соцсетях, в 2025 году торжественное мероприятие пройдет в парижском театре Шатле 22 сентября. Это будет 69-я церемония вручения "Золотого мяча".
В прошлом году обладателем престижной награды стал полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.
Фото: Instagram/mancity
В этом году фаворитами на получение награды считаются:
- Усман Дембеле ("ПСЖ", Франция);
- Ламин Ямаль ("Барселона", Испания);
- Рафинья ("Барселона", Бразилия).
На днях легендарный футболист, а ныне владелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм подарил российскому нападающему "Вашингтона" Александру Овечкину свои футбольные бутсы.
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