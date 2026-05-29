Объявлены дата и место церемонии вручения "Золотого мяча-2026"
Фото: Instagram/ballondorofficial
Ежегодное вручение престижной награды "Золотой мяч" состоится 26 октября в Лондоне (Англия). Организаторы приурочили премию к 70-летию ее первого обладателя Стэнли Мэтьюза, сообщает Zakon.kz.
Эту новость официально распространили организаторы будущего мероприятия, France Footbal.
Место проведения премии выбрано не случайно, а в знак уважения Стэнли Мэтьюзу, который стал первым обладателем "Золотого мяча" в 1956 году.
По традиции лучшего футболиста мира ежегодно определяли в Париже. В прошлом году обладателем трофея стал французский форвард ПСЖ Усман Дембеле.
Приз среди женщин достался футболистке "Барселоны" Айтане Бонмати.
ФК "Падерборн" сенсационно победил чемпиона Бундеслиги-2009 и получил путевку в элитный дивизион.
