Спорт

Объявлены дата и место церемонии вручения "Золотого мяча-2026"

Футбол Дата вручения, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 12:08
Ежегодное вручение престижной награды "Золотой мяч" состоится 26 октября в Лондоне (Англия). Организаторы приурочили премию к 70-летию ее первого обладателя Стэнли Мэтьюза, сообщает Zakon.kz.

Эту новость официально распространили организаторы будущего мероприятия, France Footbal.

70-я церемония вручения награды лучшему футболисту года пройдет 26 октября впервые в Лондоне.

Место проведения премии выбрано не случайно, а в знак уважения Стэнли Мэтьюзу, который стал первым обладателем "Золотого мяча" в 1956 году.

По традиции лучшего футболиста мира ежегодно определяли в Париже. В прошлом году обладателем трофея стал французский форвард ПСЖ Усман Дембеле.

Приз среди женщин достался футболистке "Барселоны" Айтане Бонмати.

Тем временем три дня назад ФК "Падерборн" сенсационно победил чемпиона Бундеслиги-2009 и получил путевку в элитный дивизион.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
