Казахстанец Шевченко не допустил обидную сенсацию и пробился в финал отбора "Ролан Гаррос"

21 мая второй номер сборной Казахстана по теннису Александр Шевченко с большим трудом обыграл 268-ю ракетку мира Матиса Эрхарда из Франции в рамках полуфинала квалификации Открытого чемпионата Франции, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский теннисист, который посеян на кортах Парижа под вторым номером, в противостоянии с французом проиграл стартовый сет 3:6. Затем Шевченко сумел переломить сценарий нервного поединка, взяв вторую партию 6:3, а плюс с ней и решающий сет на тай-брейке – 7:6 (10:5).

Чтобы одолеть Матиса Эрхарда, Александру понадобилось 2 часа и 47 минут игрового времени. Эта победа позволила нашему теннисисту выйти в финал отборочного раунда "Ролан Гаррос".

За Шевченко в финал квалификации французского чемпионата могут последовать еще два наших соотечественника – Тимофей Скатов и Дмитрий Скатов.

Они свои поединки проведут последним запуском 21 мая.