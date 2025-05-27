Казахстанский "лаки-лузер" Шевченко прошел во второй круг "Ролан Гаррос"
Дело в том, что второй номер казахстанской сборной Шевченко на прошлой неделе проиграл в финале квалификационного раунда французского чемпионата. И стал одним из тех теннисистов, кому удалось выхватить один удачливый билет в основной раунд соревнований.
В благодарность организаторам "Ролан Гаррос-2025" наш спортсмен с достоинством прошел первый круг одиночного разряда, обыграв многоопытного серба Душана Лайовича в трех упорных партиях – 6:2, 6:4, 7:6.
Теперь Александр во втором раунде французского первенства сразится с победителем противостояния между Григором Димитровым (Болгария) и Итаном Куином (США).
Помимо Шевченко, 27 мая на корты Парижа выйдут Александр Бублик, Юлия Путинцева и Анна Данилина (парный разряд).
Днем ранее лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина с большим трудом стартовала на Открытом чемпионате Франции.