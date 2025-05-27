Казахстанский "лаки-лузер" Шевченко прошел во второй круг "Ролан Гаррос"

27 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису начались матчи третьего игрового дня. Порадовал здесь своих болельщиков казахстанец Александр Шевченко, который прошел в основную сетку через счастливый билет – "лаки-лузер", сообщает Zakon.kz.

Дело в том, что второй номер казахстанской сборной Шевченко на прошлой неделе проиграл в финале квалификационного раунда французского чемпионата. И стал одним из тех теннисистов, кому удалось выхватить один удачливый билет в основной раунд соревнований.

В благодарность организаторам "Ролан Гаррос-2025" наш спортсмен с достоинством прошел первый круг одиночного разряда, обыграв многоопытного серба Душана Лайовича в трех упорных партиях – 6:2, 6:4, 7:6.

Теперь Александр во втором раунде французского первенства сразится с победителем противостояния между Григором Димитровым (Болгария) и Итаном Куином (США).

Помимо Шевченко, 27 мая на корты Парижа выйдут Александр Бублик, Юлия Путинцева и Анна Данилина (парный разряд).

Днем ранее лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина с большим трудом стартовала на Открытом чемпионате Франции.