#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
511.04
581.72
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
511.04
581.72
6.41
Спорт

Казахстанский "лаки-лузер" Шевченко прошел во второй круг "Ролан Гаррос"

Теннис Победа Старт РГ, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 16:29 Фото: ktf.kz
27 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису начались матчи третьего игрового дня. Порадовал здесь своих болельщиков казахстанец Александр Шевченко, который прошел в основную сетку через счастливый билет – "лаки-лузер", сообщает Zakon.kz.

Дело в том, что второй номер казахстанской сборной Шевченко на прошлой неделе проиграл в финале квалификационного раунда французского чемпионата. И стал одним из тех теннисистов, кому удалось выхватить один удачливый билет в основной раунд соревнований.

В благодарность организаторам "Ролан Гаррос-2025" наш спортсмен с достоинством прошел первый круг одиночного разряда, обыграв многоопытного серба Душана Лайовича в трех упорных партиях – 6:2, 6:4, 7:6.

Теперь Александр во втором раунде французского первенства сразится с победителем противостояния между Григором Димитровым (Болгария) и Итаном Куином (США).

Помимо Шевченко, 27 мая на корты Парижа выйдут Александр Бублик, Юлия Путинцева и Анна Данилина (парный разряд).

Днем ранее лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина с большим трудом стартовала на Открытом чемпионате Франции. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Первая ракетка Казахстана стартовал с победы на "Ролан Гаррос-2025"
Спорт
17:49, Сегодня
Первая ракетка Казахстана стартовал с победы на "Ролан Гаррос-2025"
Назван лучший футбольный трансфер прошедшего сезона в Европе
Спорт
17:16, Сегодня
Назван лучший футбольный трансфер прошедшего сезона в Европе
NAIZA возвращается в Караганду
Спорт
15:03, Сегодня
NAIZA возвращается в Караганду
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: