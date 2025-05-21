Три казахстанца поспорят за выход в финал квалификации "Ролан Гаррос-2025"

21 мая в программе Открытого чемпионата Франции по теннису пройдут полуфинальные матчи одиночного разряда в квалификационном раунде, где примут участие три представителя сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Первым на корт Парижа примерно в 15:00 по казахстанскому времени выйдет вторая ракетка нашей страны Александр Шевченко, который за выход в решающую стадию турнира поспорит с местным теннисистом Матисом Эрхардом (№268 АТР).

Последним запуском игрового дня запланированы матчи еще двух казахстанцев – Тимофея Скатова и Дмитрия Попко. Соперником уроженца Петропавловска будет француз Люка ван Аш (№179 АТР), а астанчанин встретится с опытным колумбийцем Дэниелем Элахи Галан (№118 АТР).

Фото: ktf.kz

Не смогли пройти стартовый круг отборочных состязаний французского чемпионата Михаил Кукушкин и Бейбит Жукаев.

Здесь нужно подчеркнуть бойцовские качества трех наших теннисистов, которые в сверх напряженных играх сумели обыграть своих соперников в первом круге квалификации "Ролан Гаррос".

19 мая Александр Шевченко в трех сетах сломил сопротивление японца Шинтаро Мочизуки (№157) – 6:7, 6:2, 6:4. Дмитрию Попко также понадобилось три партии, плюс три часа и пять минут, чтобы одолеть тунисца Азиза Дугаза – 7:6, 3:6, 7:6. А Тимофей Скатов обошелся двумя сетами в серьезном матче против россиянина Алибека Качмазова – 6:3, 6:4.

Не повезло 20 мая лидеру казахстанского тенниса Александру Бублику, который проиграл на старте турнира ATP 500 в Гамбурге обладателю одной из мощных подач в мире Джованни Мпетши Перрикару (Франция) – 6:7. 4:6.