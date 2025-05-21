"Тоттенхэм" или "МЮ": кто забрал Лигу Европы и попал в Лигу чемпионов

В ночь на 22 мая в Бильбао прошел финал Лиги Европы-2024/25, сообщает Zakon. kz.

Встретились две английские команды, провалившие сезон в премьер-лиге. Это "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". Клубы шли на 16-й и 17-й строчках в таблице.

Сегодняшний матч стал последним шансом для обоих клубов спасти сезон. Победа – европейский трофей, место в ЛЧ, поражение – крах.

Фото: Instagram/europaleague

В итоге, гол Бреннана Джонсона был забит первым же ударом "Тоттенхэма" в створ ворот соперника. Игра завершилась со счетом 1:0.

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