Спорт

"Атлетико" не пощадил "Тоттенхэм" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Футбол Разгром Тоттенхэма, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 12:47 Фото: Instagram/atleticodemadrid
Один из заключительных поединков первого игрового дня 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА прошел в Мадриде, где местный "Атлетико" без особых проблем разобрался с английским "Тоттенхэм" со счетом 5:2, сообщает Zakon.kz.

Заполненный "Метрополитано" стал очевидцем разгрома "шпор", которые ничего не смогли противопоставить атакующей мощи "матрасников".

"Уничтожение" соперника началось уже на шестой минуте, когда Маркос Льоренте открыл счет и забил первый гол за хозяев поля.

Спустя немного времени Антуан Гризманн увеличил преимущество мадридского коллектива. А Хулиан Альварес довел результат до разгромного – 3:0.

После трех мячей подряд "лондонцы" вынуждены были снять своего голкипера Антонина Кински.

Но это не помогло гостям – Робен Ле Норман спустя мгновение забил уже четвертый гол "Атлетико". После этого англичане "проснулись" и Педро Порро отыграл один мяч.

После перерыва аргентинец Альварес стал автором дубля. В ответ Доминик Соланке вскоре забил второй гол "шпор".

В итоге 5:2 и команда Диего Симеоне поедет в Лондон через неделю (18 марта) с прекрасными шансами на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Здесь стоит отметить, что старт 1/8 финала самого престижного турнира Европы выдался не очень удачным для английских клубов.

"Ливерпуль" в гостях проиграл "Галатасараю", а "Ньюкасл" упустил дома победу над "Барселоной".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
