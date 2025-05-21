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Спорт

Фанаты "МЮ" и "Тоттенхэма" устроили разборки перед финалом Лиги Европы

Футбол Беспорядки Фанатов, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 15:48 Фото: Instagram/EUROPALEAGUE
В ночь на 22 мая пройдет решающий матч Лиги Европы УЕФА, где встретятся два британских коллектива – "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Накануне финала болельщики обеих команд выясняли отношения на улице испанского города Сан-Себастьян, сообщает Zakon.kz.

По информации El Diario Vasco, разборки между болельщиками двух английских команд случились 20 мая в Сан-Себастьяне, который находится в 100 км от Бильбао, где и состоится финальный матч второго по значимости клубного турнира Европы.

Разбирательства фанатов начались со словесных оскорблений, затем перешли в драку. Футбольные хулиганы использовали столы, стулья, стаканы и мусорные баки.

Прибывшая на место происшествия полиция смогла успокоить бесчинствующих, никто сильно не пострадал в этих беспорядках.

Матч за титул победителя Лиги Европы УЕФА стартует 22 мая на стадионе "Сан-Мамес" в 00:00 по казахстанскому времени.

Лучшая команда в паре "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", помимо трофея, получит путевку в Лигу чемпионов на будущий сезон.

"Манчестер Юнайтед" на этой испанской арене уже играл три недели назад, когда победил в полуфинале Лиги Европы местный "Атлетик" со счетом 3:0.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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