Фанаты "МЮ" и "Тоттенхэма" устроили разборки перед финалом Лиги Европы

В ночь на 22 мая пройдет решающий матч Лиги Европы УЕФА, где встретятся два британских коллектива – "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Накануне финала болельщики обеих команд выясняли отношения на улице испанского города Сан-Себастьян, сообщает Zakon.kz.

По информации El Diario Vasco, разборки между болельщиками двух английских команд случились 20 мая в Сан-Себастьяне, который находится в 100 км от Бильбао, где и состоится финальный матч второго по значимости клубного турнира Европы.

Разбирательства фанатов начались со словесных оскорблений, затем перешли в драку. Футбольные хулиганы использовали столы, стулья, стаканы и мусорные баки.

Прибывшая на место происшествия полиция смогла успокоить бесчинствующих, никто сильно не пострадал в этих беспорядках.

Матч за титул победителя Лиги Европы УЕФА стартует 22 мая на стадионе "Сан-Мамес" в 00:00 по казахстанскому времени.

Лучшая команда в паре "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", помимо трофея, получит путевку в Лигу чемпионов на будущий сезон.

"Манчестер Юнайтед" на этой испанской арене уже играл три недели назад, когда победил в полуфинале Лиги Европы местный "Атлетик" со счетом 3:0.