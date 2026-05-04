Спорт

"5:0": казахстанский боксер не оставил шансов сопернику на чемпионате Азии

Фото: НОК РК
В Ташкенте идут поединки чемпионата Азии по боксу в возрастной категории U 15 и U 17. Казахстанец Нурислам Оналбек уверенно одержал победу над первым соперником, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в весовой категории до 57 кг среди спортсменов до 17 лет в поединке 1/8 финала он встретился с представителем Монголии Темужином Батзоригом.

С самого начала боя казахстанец отнял у соперника инициативу и на протяжении всех раундов придерживался своего темпа боя. Представитель Казахстана уверенно контролировал ход встречи и не оставил оппоненту шансов.

Он смог довести поединок до чистой победы со счетом 5:0.

Ранее мы писали, что 17-летний боксер прославил Казахстан на престижном турнире Азии.

Аксинья Титова
06:42, 22 мая 2025
