Казахстанские боксерши забрали все 12 золотых медалей молодежного ЧА-2025

Женская сборная Казахстана по боксу под руководством Жанкелди Ахметова добилась исторического успеха на проходящем в Шри-Ланке чемпионате Азии среди молодежи (U-22), сообщает Zakon.kz.

Впервые все 12 членов сборной Казахстана, вышедшие в финал, победили своих соперниц и завоевали золотые медали во всех весовых категориях.

На высшую ступень пьедестала почета азиатского чемпионата поднялись:

48 кг – Айым Танкибаева,

50 кг – Сила Биболсынкызы,

52 кг – Рахмина Абдумежитова,

54 кг – Жанель Имантаева,

57 кг – Акнур Турсынгали,

60 кг – Толганай Касымхан,

63 кг – Алина Кудайгенова,

66 кг – Акбота Есимбекова,

70 кг – Мария Сидоренко,

75 кг – Зарина Толыбай,

81 кг – Куралай Егинбайкызы,

+81 кг – Сабина Жаксылык.

На молодежный ЧА-2025 в Шри-Ланку приехали участники из 21 страны континента. 23 мая будут определены имена победителей в мужских финалах.