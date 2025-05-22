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Спорт

Казахстанские боксерши забрали все 12 золотых медалей молодежного ЧА-2025

Бокс 12 Золотых Медалей, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 17:39 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Женская сборная Казахстана по боксу под руководством Жанкелди Ахметова добилась исторического успеха на проходящем в Шри-Ланке чемпионате Азии среди молодежи (U-22), сообщает Zakon.kz.

Впервые все 12 членов сборной Казахстана, вышедшие в финал, победили своих соперниц и завоевали золотые медали во всех весовых категориях.

На высшую ступень пьедестала почета азиатского чемпионата поднялись:

  • 48 кг – Айым Танкибаева,
  • 50 кг – Сила Биболсынкызы,
  • 52 кг – Рахмина Абдумежитова,
  • 54 кг – Жанель Имантаева,
  • 57 кг – Акнур Турсынгали,
  • 60 кг – Толганай Касымхан,
  • 63 кг – Алина Кудайгенова,
  • 66 кг – Акбота Есимбекова,
  • 70 кг – Мария Сидоренко,
  • 75 кг – Зарина Толыбай,
  • 81 кг – Куралай Егинбайкызы,
  • +81 кг – Сабина Жаксылык.

На молодежный ЧА-2025 в Шри-Ланку приехали участники из 21 страны континента. 23 мая будут определены имена победителей в мужских финалах.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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