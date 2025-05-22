Казахстанские боксерши забрали все 12 золотых медалей молодежного ЧА-2025
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Женская сборная Казахстана по боксу под руководством Жанкелди Ахметова добилась исторического успеха на проходящем в Шри-Ланке чемпионате Азии среди молодежи (U-22), сообщает Zakon.kz.
Впервые все 12 членов сборной Казахстана, вышедшие в финал, победили своих соперниц и завоевали золотые медали во всех весовых категориях.
На высшую ступень пьедестала почета азиатского чемпионата поднялись:
- 48 кг – Айым Танкибаева,
- 50 кг – Сила Биболсынкызы,
- 52 кг – Рахмина Абдумежитова,
- 54 кг – Жанель Имантаева,
- 57 кг – Акнур Турсынгали,
- 60 кг – Толганай Касымхан,
- 63 кг – Алина Кудайгенова,
- 66 кг – Акбота Есимбекова,
- 70 кг – Мария Сидоренко,
- 75 кг – Зарина Толыбай,
- 81 кг – Куралай Егинбайкызы,
- +81 кг – Сабина Жаксылык.
На молодежный ЧА-2025 в Шри-Ланку приехали участники из 21 страны континента. 23 мая будут определены имена победителей в мужских финалах.
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