Казахстанская молодежь завоевала еще 10 золотых медалей на ЧА-2025 по боксу

На ринге Коломбо (Шри-Ланка) выявили победителей чемпионата Азии по боксу среди молодежи. После выступления девушек настала очередь парней, среди которых на высшей строчке засветились 10 казахстанских боксеров, сообщает Zakon.kz.

К этому часу известны имена победителей и призеров азиатского первенства в 13-ти весовых категориях среди спортсменов 2007-2008 годов рождения.

В финале этих соревнований выступили 11 казахстанцев и 10 из них надели золотые медали. Немного не повезло в весе до 86 кг Нурсултану Кыстаубаю, у которого "бронза".

А Жасулан Бердалы проиграл в финальной схватке до 75 кг.

Что касается золотых призеров чемпионата Азии среди молодежи, то победителями турнира названы: Нурхан Кумарбеков (48 кг), Досымжан Танатар (51 кг), Алдияр Бахадур (54 кг), Ныгман Ныгмет (57 кг), Адилет Тортубек (60 кг), Мухит Нуркабылулы (63,5 кг), Султан Турдалы (67 кг), Игорь Соловьёв (80 кг), Расул Асанханов (92 кг), Бексултан Кайратулы (+92 кг).

Также нужно подчеркнуть блестящее выступление казахстанских боксерш в Шри-Ланке, которые забрали все 12 высших наград во всех 12 весовых категориях.