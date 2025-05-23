#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
507.07
572.53
6.37
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
507.07
572.53
6.37
Спорт

Казахстанская молодежь завоевала еще 10 золотых медалей на ЧА-2025 по боксу

Бокс 10 золотых Медалей, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 10:13 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
На ринге Коломбо (Шри-Ланка) выявили победителей чемпионата Азии по боксу среди молодежи. После выступления девушек настала очередь парней, среди которых на высшей строчке засветились 10 казахстанских боксеров, сообщает Zakon.kz.

К этому часу известны имена победителей и призеров азиатского первенства в 13-ти весовых категориях среди спортсменов 2007-2008 годов рождения.

В финале этих соревнований выступили 11 казахстанцев и 10 из них надели золотые медали. Немного не повезло в весе до 86 кг Нурсултану Кыстаубаю, у которого "бронза".  

А Жасулан Бердалы проиграл в финальной схватке до 75 кг.

Что касается золотых призеров чемпионата Азии среди молодежи, то победителями турнира названы: Нурхан Кумарбеков (48 кг), Досымжан Танатар (51 кг), Алдияр Бахадур (54 кг), Ныгман Ныгмет (57 кг), Адилет Тортубек (60 кг), Мухит Нуркабылулы (63,5 кг), Султан Турдалы (67 кг), Игорь Соловьёв (80 кг), Расул Асанханов (92 кг), Бексултан Кайратулы (+92 кг).

Также нужно подчеркнуть блестящее выступление казахстанских боксерш в Шри-Ланке, которые забрали все 12 высших наград во всех 12 весовых категориях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Флорида" разгромила "Каролину" во втором матче полуфинала Кубка Стэнли
Спорт
11:40, Сегодня
"Флорида" разгромила "Каролину" во втором матче полуфинала Кубка Стэнли
Дания сенсационно обыграла Канаду и вышла в полуфинал ЧМ-2025 по хоккею
Спорт
09:36, Сегодня
Дания сенсационно обыграла Канаду и вышла в полуфинал ЧМ-2025 по хоккею
Магнус Карлсен за 46 дней сыграл вничью с несколькими тысячами соперников
Спорт
06:45, Сегодня
Магнус Карлсен за 46 дней сыграл вничью с несколькими тысячами соперников
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: