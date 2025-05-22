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Спорт

Казахстанские теннисисты узнали соперников в основной сетке "Ролан Гаррос-2025"

Теннис Жеребьевка РГ, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 21:10 Фото: ktf.kz
22 мая состоялась жеребьевка основного раунда Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде у мужчин и женщин. В первом круге данных состязаний выступят три казахстанца, а еще один теннисист может пройти через отборочные игры, сообщает Zakon.kz.

По итогам процедуры жеребьевки лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина получила на кортах Парижа 12-й номер посева. На старте французского чемпионата она встретится с олимпийской чемпионкой 2020 года из Швейцарии Белиндой Бенчич.

Второму номеру казахстанской дружины Юлие Путинцевой организаторы "Ролан Гаррос" дали 32-й номер посева. Ее соперница определится после завершения квалификационных матчей.

Теннис Сетка РГ, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 21:10

Фото: ktf.kz

В мужской сетке Александр Бублик на старте французского турнира встретится с австралийцем Джеймсом Даквортом (№92 ATP).   

Основная стадия данных соревнований может пополниться еще одним казахстанцем – Александром Шевченко, но при условии, если он выиграет финал квалификационного раунда.

Наш теннисист разыграет эту путевку 23 мая в поединке против австрийца Филипа Мисолича (№155 АТР). 

Матчи основной сетки "Ролан Гаррос-2025" стартуют 25 мая и продлятся до 8 июня.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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