Казахстанские теннисисты узнали соперников в основной сетке "Ролан Гаррос-2025"

22 мая состоялась жеребьевка основного раунда Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде у мужчин и женщин. В первом круге данных состязаний выступят три казахстанца, а еще один теннисист может пройти через отборочные игры, сообщает Zakon.kz.

По итогам процедуры жеребьевки лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина получила на кортах Парижа 12-й номер посева. На старте французского чемпионата она встретится с олимпийской чемпионкой 2020 года из Швейцарии Белиндой Бенчич.

Второму номеру казахстанской дружины Юлие Путинцевой организаторы "Ролан Гаррос" дали 32-й номер посева. Ее соперница определится после завершения квалификационных матчей.

Фото: ktf.kz

В мужской сетке Александр Бублик на старте французского турнира встретится с австралийцем Джеймсом Даквортом (№92 ATP).

Основная стадия данных соревнований может пополниться еще одним казахстанцем – Александром Шевченко, но при условии, если он выиграет финал квалификационного раунда.

Наш теннисист разыграет эту путевку 23 мая в поединке против австрийца Филипа Мисолича (№155 АТР).

Матчи основной сетки "Ролан Гаррос-2025" стартуют 25 мая и продлятся до 8 июня.