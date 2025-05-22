Казахстанские теннисисты узнали соперников в основной сетке "Ролан Гаррос-2025"
По итогам процедуры жеребьевки лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина получила на кортах Парижа 12-й номер посева. На старте французского чемпионата она встретится с олимпийской чемпионкой 2020 года из Швейцарии Белиндой Бенчич.
Второму номеру казахстанской дружины Юлие Путинцевой организаторы "Ролан Гаррос" дали 32-й номер посева. Ее соперница определится после завершения квалификационных матчей.
Фото: ktf.kz
В мужской сетке Александр Бублик на старте французского турнира встретится с австралийцем Джеймсом Даквортом (№92 ATP).
Основная стадия данных соревнований может пополниться еще одним казахстанцем – Александром Шевченко, но при условии, если он выиграет финал квалификационного раунда.
Наш теннисист разыграет эту путевку 23 мая в поединке против австрийца Филипа Мисолича (№155 АТР).
Матчи основной сетки "Ролан Гаррос-2025" стартуют 25 мая и продлятся до 8 июня.