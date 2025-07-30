#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
542.03
627.29
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
542.03
627.29
6.66
Спорт

Казахстанские шпажисты сотворили громкую сенсацию и вышли в полуфинал ЧМ-2025

Фехтование Полуфинал Шпага Команда, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 14:21 Фото: Instagram/qaz_team_official
30 июля на проходящем в Тбилиси (Грузия) мировом первенстве по фехтованию сюрприз преподнесла казахстанская четверка шпажистов, которая в рамках 1/4 финала обыграла действующих чемпионов мира из Италии, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, отечественные мушкетеры победили итальянскую сборную со счетом 45:43 и пробились в полуфинал командных соревнований на ЧМ-2025.

В четвертьфинале текущего турнира наши спортсмены в лице Кирилла Проходова, Руслана Курбанова, Вадима Шарлаимова и Эльмира Алимжанова взяли верх над действующим чемпионом мира – Италией. Эта победа позволяет казахстанской дружине впервые в истории выступить в 1/2 финала мирового первенства.

Чуть ранее казахстанские шпажисты в 1/8 финала данных состязаний были сильнее китайской команды (38:37).

Теперь нашей делегации светит путевка в финал ЧМ-2025. Но для этого они должны переиграть серебряных призеров Олимпийских игр-2024 – представителей Японии.

Свое победное шествие на грузинской дорожке казахстанская сборная начала с победы над сильным российским коллективом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
В Норвегии лучшему футболисту вручили призы натуральными продуктами
Спорт
12:53, Сегодня
В Норвегии лучшему футболисту вручили призы натуральными продуктами
Зайнутдинов с победы дебютировал за "Динамо" в Кубке России по футболу
Спорт
11:35, Сегодня
Зайнутдинов с победы дебютировал за "Динамо" в Кубке России по футболу
Немецкая легенда биатлона Дальмайер пропала в горах Пакистана
Спорт
10:45, Сегодня
Немецкая легенда биатлона Дальмайер пропала в горах Пакистана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: