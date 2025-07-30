Казахстанские шпажисты сотворили громкую сенсацию и вышли в полуфинал ЧМ-2025

30 июля на проходящем в Тбилиси (Грузия) мировом первенстве по фехтованию сюрприз преподнесла казахстанская четверка шпажистов, которая в рамках 1/4 финала обыграла действующих чемпионов мира из Италии, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, отечественные мушкетеры победили итальянскую сборную со счетом 45:43 и пробились в полуфинал командных соревнований на ЧМ-2025.

В четвертьфинале текущего турнира наши спортсмены в лице Кирилла Проходова, Руслана Курбанова, Вадима Шарлаимова и Эльмира Алимжанова взяли верх над действующим чемпионом мира – Италией. Эта победа позволяет казахстанской дружине впервые в истории выступить в 1/2 финала мирового первенства.

Чуть ранее казахстанские шпажисты в 1/8 финала данных состязаний были сильнее китайской команды (38:37).

Теперь нашей делегации светит путевка в финал ЧМ-2025. Но для этого они должны переиграть серебряных призеров Олимпийских игр-2024 – представителей Японии.

Свое победное шествие на грузинской дорожке казахстанская сборная начала с победы над сильным российским коллективом.